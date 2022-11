Trois adolescents “ont assassiné le père d’un enfant de 31 ans avec un couteau Rambo de 2 pieds et ont ri après que leurs copines les aient aidés à s’échapper”

TROIS adolescents ont assassiné un père d’un enfant avec un couteau Rambo avant que leurs copines ne les aident à s’échapper, a appris un tribunal.

Je Daine Carty, Cohan Daley et Ismaila Kamarra-Jarra, tous âgés de 18 ans, auraient attaqué Frantisek Olah à quelques mètres de son partenaire et de son jeune enfant.

Frantisek a été poignardé à mort devant son domicile en mai de cette année 1 crédit

Kaysha Saunders, 18 ans, aurait aidé les trois adolescents à fuir les lieux 1 crédit

Kelsea Byrne est également jugée pour les avoir prétendument aidés à fuir 1 crédit

Abbie Mills est également jugée 1 crédit

Après avoir poignardé Frantisek, 31 ans, “20 fois”, le trio a ensuite “fait des blagues” et aurait ri de sa mort, a entendu un tribunal.

Les adolescentes Kelsea Byrne, Kaysha Saunders et Abbie Mills, toutes âgées de 18 ans, les auraient ensuite aidées à fuir les lieux et à cacher des preuves.

Les six adolescents sont maintenant jugés à la suite de l’horrible attaque à la propriété de Frantisek à Basingstoke, Hampshire, le 22 mai de cette année.

Le jury a entendu l’un des suspects suggérer à un ami que Frantisek avait été tué à la suite d’un différend lié à la drogue.

Frantisek, qui connaissait Carty grâce à des contrats de cannabis, a été déclaré mort sur les lieux après avoir perdu une quantité “abondante” de sang en raison de blessures par arme blanche de 12 cm de profondeur.

À Winchester Crown Court, la procureure Sarah Jones KC a déclaré que l’un des couteaux utilisés était un couteau Rambo de deux pieds de long, qui avait une lame partiellement dentelée.

Mme Jones a déclaré: “Le 22 mai de cette année, Frantisek Olah se détendait à la maison avec sa partenaire, Chelsea Lee, et leur jeune enfant – il était sur le point d’avoir 31 ans.

“Il s’agit d’une affaire sur la façon dont ces jeunes hommes sont arrivés à sa porte et l’ont abattu sans pitié.

“Vers 23 heures, trois jeunes hommes sont arrivés à sa porte et dans un laps de temps étonnamment court, il était allongé juste devant sa propre porte d’entrée, saignant à mort de nombreuses blessures par arme blanche.

« Au moment où les services d’urgence sont arrivés, il était trop tard et juste après minuit, il a été déclaré mort sur les lieux.

“Le comportement ultérieur des accusés semble suggérer qu’ils ont peut-être apprécié et se sont délectés des pouvoirs de cruauté qui semblent les avoir possédés.

“Leurs copines ou amis ont essayé de les aider à s’éloigner de la zone et à cacher des preuves incriminantes.”

Mme Jones a poursuivi: “La couronne a déclaré que la vitesse et la férocité de l’attaque signifiaient que les trois savaient ce qui allait se passer et le rôle qu’ils étaient sur le point de jouer.

“M. Olah ne peut évidemment pas nous dire ce qui s’est passé, mais son partenaire, [Ms Lee]fera de son mieux.”

Le tribunal a entendu comment Chelsea regardait la télévision avant qu’il n’y ait eu un coup à la porte.

Elle a dit que son partenaire était allé à la porte avant d’entendre un autre coup et que Frantisek “criait de douleur”.

“Elle est arrivée dans le couloir et l’a vu allongé sur le sol avec l’un des hommes déjà à l’intérieur et deux juste derrière”, a ajouté Mme Jones.

‘COUTEAU RAMBO’

Chelsea a décrit le premier intrus, qu’elle savait être Carty, comme portant un couteau et l’a décrit comme “un couteau Rambo”.

Mme Jones a poursuivi: “Elle a entendu [Carty] dire quelque chose à propos de leur donner les clés – mais en fait la voiture n’a pas été prise.

“[Carty] poignardait la partie supérieure de son corps et M. Kamarra-Jarra, lui aussi poignardait, puis le troisième.

“Ils ont tous poignardé, à plusieurs reprises et à grande vitesse – elle pense qu’ils l’ont poignardé environ 20 fois avant de crier à M. Carty qui est venu vers elle.”

Chelsea s’est ensuite retirée dans le jardin pour obtenir l’aide d’un voisin en criant “il y a des gens chez moi avec des couteaux”.

Les trois adolescents se sont alors précipités “en courant sur la route”.

En rentrant chez elle, Chelsea a expliqué que son partenaire gisait dans tellement de sang “qu’il était difficile de s’en approcher”.

Un voisin a déclaré à la police que l’un des agresseurs “semblait rire” en s’enfuyant.

“DOMMAGES CATASTROPHIQUES”

Dans les détails de l’autopsie de Frantisek, des “dommages catastrophiques” ont été causés avec un coup de couteau pénétrant de 12 cm frappant son poumon – sa mort a été décrite comme “inévitable”.

Les jurés ont entendu après l’attaque qu’il y avait eu une série d’appels entre les hommes et les jeunes femmes.

Dans les images de vidéosurveillance montrées, diverses images montraient les voitures de Byrne et Saunders conduisant vers et depuis divers endroits avec les assaillants.

Mme Jones a ajouté que Byrne et Saunders étaient ensemble et “attendaient d’être appelés” pour aider les hommes et “les transporter”.

“Qu’est-ce qui a pu être si important qu’il a fallu toutes ces réunions et ces appels téléphoniques aux petites heures du matin?”, A déclaré Mme Jones.

Un chauffeur de taxi aurait également entendu Mills – en réponse à la scène de crime bouclée – dire “J’ai vraiment peur maintenant” avant de se faire dire de “se taire” à cause de leur environnement.

Mme Jones a déclaré: “La couronne suggère qu’il s’agit d’Abbie Mills enquêtant sur les actions de son petit ami.

“Ce qui se passe alors, c’est que les hommes se dispersent.”

Le tribunal a appris que Byrne avait conduit Carty et Kamarra-Jarra à Oxford, décrivant la situation comme “cachée”.

Mme Jones a déclaré que Kamarra-Jarra avait un ami à Oxford, qui a déclaré à propos de leur échange: “Il a dit qu’il se cachait et avait tué quelqu’un parce qu’il avait augmenté le prix de la drogue et qu’il était méchant avec eux.”

Il est entendu que Kamarra-Jarra a dit à l’ami qu’ils “n’avaient pas l’intention” de tuer Frantisek – mais a raconté comment il l’avait poignardé dans le dos et “tordu le couteau”.

Kamarra-Jarra et Carty ont ensuite été arrêtés tandis que Daley a été arrêté à Southampton.

Les trois garçons de Basingstoke nient le meurtre.

Byrne, Saunders et Mills, également de Basingstoke, nient avoir aidé un délinquant.

Le procès – qui devrait durer huit semaines – se poursuit.