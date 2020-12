Trois hommes font face à des accusations fédérales de participation à un réseau international de piratage qui a distribué des films et des émissions de télévision populaires en ligne avant leur date de sortie, ont annoncé mercredi les procureurs. Les hommes, qui ont été accusés de complot pour violation du droit d’auteur, ont été accusés d’être membres du groupe Sparks, une entreprise de piratage sophistiquée couvrant plusieurs continents. L’un des hommes, George Bridi, 50 ans, du Royaume-Uni, a été arrêté dimanche à Chypre. Un Américain, Jonatan Correa, 36 ans, a été arrêté mardi à Olathe, au Kan. Les autorités étaient toujours à la recherche du troisième homme, Umar Ahmad, 39 ans, de Norvège. «Le groupe aurait contourné les protections du droit d’auteur sur presque tous les films sortis par les principaux studios de production, ainsi que des émissions de télévision, et les aurait distribués via un réseau mondial de serveurs», Audrey Strauss, l’avocate américaine par intérim du district sud de New York, a déclaré dans un déclaration.

Ces accusations sont importantes, a déclaré Ernesto van der Sar, le fondateur de TorrentFreak, un média qui couvre la scène du piratage depuis des années. «C’est assez haut», dit-il. «Je pense que cela a effrayé beaucoup de gens, car d’une manière générale, ces personnes sont très privées et savent bien cacher leur identité.» TorrentFreak a signalé que peu de temps avant que les actes d’accusation ne soient dévoilés, la nouvelle des arrestations avait semblé se répandre parmi les membres d’élite de la scène internationale de la piraterie, et certains de leurs serveurs – même ceux qui n’étaient pas directement affiliés au groupe Sparks – semblaient avoir été fermés. mise en garde. Selon la déclaration des autorités, des membres du groupe Sparks ont obtenu frauduleusement des DVD et des disques Blu-ray auprès de distributeurs en gros de New York et du New Jersey, expliquant parfois mal pourquoi ils obtenaient les disques avant la date de sortie au détail. De 2011 à 2020, M. Ahmad et M. Bridi ont fait en sorte que les disques soient envoyés par la poste ou livrés à d’autres membres du groupe, y compris M. Correa, ont indiqué les procureurs. Les hommes ont également été accusés d’utiliser des logiciels pour contourner les protections du droit d’auteur afin de distribuer des films ou des émissions de télévision en ligne. «Les films et les émissions de télévision prétendument volés par ces accusés ne représentent pas seulement un corpus de travail arraché à ceux qui ont passé des années à développer leur métier et à se frayer un chemin vers la célébrité, mais ils privent les studios et les acteurs des fruits de leur travail,» Philip R. Bartlett, l’inspecteur en charge du bureau de New York du Service d’inspection postale des États-Unis, a déclaré dans le communiqué.