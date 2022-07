Trois accusations de cocaïne pour crime à la suite d’un raid antidrogue de Streator – Shaw Local

Trois hommes ont été condamnés à une caution combinée de 4 millions de dollars après qu’un raid antidrogue de Streator ait produit de la cocaïne, de l’héroïne et une arme à feu – et d’autres accusations pourraient être portées.

James Z. Forbes, 28 ans, de Streator a été condamné à être détenu jeudi sur 2,5 millions de dollars au tribunal du comté de La Salle, où il est accusé de possession illégale d’une substance contrôlée (cocaïne) avec intention de livrer.

Darrell E. Mosier (Photo soumise/prison du comté de La Salle)

Ulysse E. Reyes (Photo soumise/prison du comté de La Salle)

Forbes a été inculpé après que l’équipe de lutte contre la drogue des trois comtés ait exécuté un mandat de perquisition mercredi à son domicile et saisi 8 grammes de cocaïne présumée, 9 grammes d’héroïne présumée plus des matériaux d’emballage et 3 000 $ en espèces. La police a également saisi une arme de poing, pour laquelle Forbes est accusé de possession illégale d’une arme par un criminel.

L’accusation de drogue est un crime de classe 1 passible de quatre à 15 ans de prison, mais les procureurs n’ont pas encore établi sa fourchette de peines réelle s’il est reconnu coupable de nombreuses infractions qui se chevauchent, pour lesquelles il devrait purger des peines consécutives. Il s’agit notamment de deux affaires en cours dans le comté de La Salle et de plusieurs accusations dans le comté de Livingston.

Le juge en chef H. Chris Ryan Jr. a accepté une caution élevée après avoir appris les multiples accusations en instance – Forbes n’a pas comparu à plusieurs – et après avoir appris que Forbes a sauté par la fenêtre en essayant d’échapper aux agents de Tri-DENT exécutant le mandat.

Deux autres hommes font également face à des crimes de classe 1 en lien avec le raid antidrogue.

Ulysses E. Reyes, 33 ans, de Streator et Darrell E. Mosier, 47 ans, de Streator ont également été accusés de possession de cocaïne après la même saisie de drogue. Comme pour Forbes, chacun pourrait être éligible à une peine prolongée. Reyes a été condamné à 1 million de dollars et Mosier à 750 000 dollars.

Le bureau du procureur de l’État du comté de La Salle a déclaré que des accusations supplémentaires étaient en cours d’examen à la lumière de la récupération d’héroïne présumée (environ 9,5 grammes en attente d’analyse en laboratoire) et de l’arme à feu.

L’affaire Mosier est pendante devant la juge Cynthia M. Raccuglia. Reyes et Forbes sont devant le juge en chef H. Chris Ryan Jr.