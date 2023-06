Triveni Continental Kings embarque six joueurs as avant la première ligue mondiale d’échecs

Triveni Sports Private Ltd., propriétaire de Triveni Continental Kings, une franchise de la Global Chess League (GCL), a annoncé 6 as des échecs, dont le grand maître arménien des échecs et l’ancien champion du monde rapide et blitz Levon Grigori Aronian ; Wei Yi, l’un des plus grands prodiges du jeu d’échecs. Les autres joueurs incluent Yu Yangyi, le 29e grand maître chinois et l’un des meilleurs juniors du monde ; Kateryna Lagno, un grand maître d’échecs russe renommé ; Nana Dzagnidze, un grand maître géorgien et l’une des meilleures joueuses au monde et Jonas Buhl Bjerre, un grand maître d’échecs danois.

Les joueurs de Triveni Continental Kings participeront sous le mentorat et l’encadrement compétents du célèbre joueur d’échecs, Loek Van Wely. Actuellement, Loek est l’entraîneur national de l’Italie. Triveni Group a une longue association avec les échecs par l’intermédiaire de M. Dhruv M. Sawhney, président et directeur général, Triveni Turbine Ltd et Triveni Engineering & Industries Ltd., qui en plus d’être un passionné d’échecs, a également été l’ancien président de l’All- India Chess Federation depuis 12 ans et a une profonde appréciation pour les subtilités du jeu.

Commentant la participation à GCL, Dhruv M. Sawhney, a déclaré: «Nous sommes ravis de faire nos débuts sportifs avec Triveni Continental Kings dans la Global Chess League. Les échecs sont réputés pour leur réflexion stratégique et leurs prouesses intellectuelles qui s’alignent parfaitement sur nos valeurs fondamentales. Nous sommes connus pour notre riche héritage et nos initiatives de construction de la nation grâce à des années d’innovation et cette entreprise marque une autre étape importante dans l’établissement d’une reconnaissance mondiale pour l’Inde. Notre objectif est de créer des liens significatifs avec les passionnés d’échecs et la communauté mondiale, de nourrir les talents et de contribuer au jeu d’échecs dans le monde entier.

Rejoignant en tant qu’entraîneur des Triveni Continental Kings, Loek van Wely, a déclaré: «Je me sens honoré et excité d’être l’entraîneur de l’équipe composée des meilleurs joueurs d’échecs du monde. Avec six joueurs as à bord, Triveni Continental Kings est bien placé pour afficher une solide performance dans le premier tournoi d’échecs du genre. Notre objectif sera de créer une forte camaraderie entre les joueurs et de mettre en œuvre des stratégies efficaces contre chaque adversaire. »

La Global Chess League est la première et la plus grande ligue de franchise officielle de ce type au monde, avec des joueurs d’échecs du monde entier s’affrontant dans un format d’équipe unique. Il s’agit d’une coentreprise entre la FIDE et Tech Mahindra. GCL mettra en vedette des champions d’échecs masculins et féminins en compétition dans la même équipe.

Jouant sur le populaire format Rapid, les équipes mixtes hommes-femmes de la ligue auront la rare distinction d’être une équipe multijoueur unique dans le monde du sport professionnel. De plus, la Ligue sera le tout premier événement d’échecs télévisé en direct de ce type qui aidera à offrir aux fans une expérience de visionnage unique.

La saison inaugurale aura lieu au prestigieux Dubai Chess & Culture Club du 21 juin au 2 juillet 2023.