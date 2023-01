Triumph Hurdle: Blood Destiny se précipite dans la course au Festival de Cheltenham avec Fairyhouse pour Willie Mullins | Nouvelles de la course

Blood Destiny a été classé deuxième favori derrière son compagnon d’écurie Lossiemouth pour le JCB Triumph Hurdle après une victoire totale dans le Race Displays Hurdle à Fairyhouse.

Le juvénile formé par Willie Mullins était un vainqueur facile lors de ses débuts irlandais à Cork, mais faisait face à une opposition beaucoup plus sévère à cette occasion.

Néanmoins, Blood Destiny était toujours expulsé du favori 8/13 et dès que Paul Townend l’a fait rebondir en tête, le résultat n’a jamais fait de doute.

En descendant la ligne droite arrière, Blood Destiny avait un avantage de 10 longueurs bien qu’à l’avant-dernière partie, le peloton de chasse, dirigé par Nusret, se soit refermé.

Cependant, dès que Townend a jeté un coup d’œil derrière lui et a secoué les rênes, Blood Destiny s’est accéléré pour gagner par 18 longueurs de Common Practice, qui a rattrapé Nusret de la deuxième place.

Davy Russell, qui revient pour la première fois depuis son retour en selle, n’a pu terminer que cinquième sur Jazzy Matty.

Image:

Davy Russell (rouge) se dirige vers le ring pour chevaucher Jazzy Matty à Fairyhouse après sa retraite





“Il s’est manifestement encore amélioré depuis Cork. Il a juste une belle façon de s’y prendre”, a déclaré Townend.

“Il était assez inactif et a raté quelques obstacles mais il ne faisait rien. C’était juste une question de surmonter les deux derniers.

“J’ai ralenti quand ils m’ont rattrapé, puis je lui ai donné une pression et il a galopé jusqu’au dernier et reparti à travers. Il n’a pas eu une course difficile là-bas non plus.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait le comparer à Lossiemouth, Townend a ajouté: “Ils sont bons tous les deux. Il est difficile de comparer les juvéniles, la quantité qu’il a améliorée depuis Cork et où elle se trouve, elle fait les choses correctement. C’est agréable d’avoir les deux d’eux.”

Betfair fait de Blood Destiny une chance de 5/1 derrière Lossiemouth, leur favori 6/5.

Image:

Townend est obligé de rester assis alors que Flame Bearer survit à une erreur à Fairyhouse





Porteur de flammes a fait peur à ceux qui ont pris sa cote exiguë de 2/5 en traversant la clôture finale, mais heureusement, il était à une distance claire à l’époque et a donné à Townend et Mullins un doublé dans l’Irish Stallion Farms EBF Beginners Chase.

Mullins en a fait un triplé quand Anse Westport (4/5 favori), monté par son fils Patrick, a remporté le pare-chocs de clôture.

Or rebelle (5/1) était un gagnant populaire du Dan & Joan Moore Memorial Handicap Chase pour Patrick Foley.

Foley n’a repris le chantier de son père, Tom, qui entraînait Danoli, qu’à sa mort en février 2021 et célébrait son plus grand succès.