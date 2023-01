Triumph de Rey Mysterio à l’entrée de Sami Zayn; Vérifier les faits saillants

Le dernier opus de WWE SmackDown avait une action au bord du siège et beaucoup de drame. L’accent est resté sur The Bloodline dans cet épisode. Kevin Owens a continué d’être la plus grande menace pour Roman Reigns et montre sa domination avant son match de championnat universel incontesté de la WWE contre Reigns au Royal Rumble.

Reigns avait demandé à Sami Zayn de rester à la maison entre Monday Night Raw et le Royal Rumble. Mais Zayn a ignoré les ordres et est apparu dans l’émission pour remercier Jey Uso d’être venu à sa défense lors du “Procès de Sami Zayn” de lundi.

Les Usos ont tenté d’affronter Owens dans les coulisses mais Adam Pearce et la sécurité ont séparé les deux parties. Les fans étaient également ravis de voir Brock Lesnar annoncer officiellement sa participation au match du Royal Rumble après avoir attaqué Bobby Lashley.

Voici les faits saillants de toute l’action de la Sames Auto Arena à Laredo, au Texas.

Kevin Owens contre Solo Sikoa

Kevin Owens et Solo Sikoa se sont livrés un match acharné. Owens et Sikoa ont réussi à exécuter des mouvements impressionnants. Alors qu’Owens a décroché une éclaboussure de grenouille et du DDT, Sikoa a riposté avec une goutte samoane. Owens a ensuite écrasé Sikoa avec une bombe senton dévastatrice et a tenté d’exécuter une chute gagnante. Cependant, Zayn est sorti de sous le ring et a traîné Sikoa hors du ring pour amortir la chute. Le combat divertissant s’est terminé par un no-contest en raison de l’interférence de Zayn.

Rey Mysterio contre Karrion Kross

Les fans ont vraiment apprécié ce match alors que Rey Mysterio a présenté son statut légendaire. Karrion Kross a dominé les débats pendant une bonne partie du match. Kross a même semblé dominer Mysterio avec sa taille et sa force brute. Mais Mysterio a repoussé ses attaques et a finalement contré une tentative de Powerslam dans un cumul de crucifix pour remporter une victoire. Kross a appris durement que personne ne devrait sous-estimer Rey Mysterio.

Demi-finale du tournoi de championnat par équipe : Braun Strowman et Ricochet contre Hit Row (Ashante Adonis et Top Dolla)

Braun Strowman et Ricochet ont remplacé Drew McIntyre et Sheamus dans ce match. Ils ont fait du bon travail en équipe et ont impressionné tout le monde par leur coordination. Strowman l’a décroché pour son équipe après avoir posé une bombe monstre sur Ashante Adonis. Strowman et Ricochet se qualifient maintenant pour la finale du tournoi par équipe.

Imperium (Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci) contre Legado del Fantasma (Joaquin Wilde et Cruz Del Toro)

Cruz del Toro et Joaquin Wilde de Legado del Fantasma ont affronté Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser d’Imperium lors de la deuxième demi-finale du tournoi SmackDown Tag Team Championship Contender’s Tournament. Vinci et Kaiser semblaient être l’équipe supérieure pendant la majeure partie du match. Le duo a concentré ses attaques sur Wilde. Une balise chaude à del Toro a vu Legado del Fantasma riposter. Mais Vinci et Kaiser se sont révélés trop forts au final. Legado del Fantasma est sorti victorieux après avoir débarqué la brutale Imperium Bomb.

