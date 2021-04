Le jeune homme de 19 ans a été emmené à l’hôpital du complexe provincial de Czarnow, subissant une opération au cerveau après s’être effondré au troisième tour de son combat de moins de 81 kg contre l’Estonien Anton Winogradow.

Le boxeur aurait été « se battre pour sa vie« alors que les médecins luttaient pour le sauver avant d’annoncer sa mort plus d’une semaine après l’incident choquant.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Rashed Al-Swaisat de Jordanie, qui avait été admis à l’hôpital le 16 avril suite à son combat lors des YWCH de l’AIBA.», a déclaré l’AIBA dans un communiqué.

🇯🇴#Jordanais 🥊Boxer, Rashed Al-Swaisat finalement déclaré mort, 10 jours après s’être effondré lors d’un combat avec Anyone Winogradow en Pologne #aibaboxing#coreafriqueboxingpromotion#BoxingNewspic.twitter.com/aAiBXNQUPc – Promotion de boxe Core Afrique (@CAB_Promotion) 27 avril 2021

« Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers, à qui nous offrons nos sincères condoléances. «

Le Comité olympique jordanien (JOC) a confirmé la mort du boxeur.

« [We express our] tristesse et douleur profondes à la mort du joueur de l’équipe nationale de boxe, Rashed Al-Swaisat, décédé hier soir, » ils ont dit.

« Le Comité olympique jordanien … présente ses sincères condoléances à sa famille, ses collègues et ses amis. «