Tristen Nash meurt tragiquement à 26 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Willy Sanjuan/Invision/AP/Shutterstock

iTragedy a frappé le monde de la lutte le 20 octobre lorsque Kévin Nashl’ancien champion de la WWE/WWF et Hall of Famer, a publié une déclaration sur la mort subite de son jeune fils, Tristan Nash. Combattantrédacteur en chef de Sean Ross Sapp a publié la déclaration de la famille Nash : « Au nom de Kevin et Tamara Nash, je dois malheureusement signaler que leur fils, Tristen Nash, est décédé tragiquement à l’âge de 26 ans. Tristen a récemment commencé à travailler sur le nouveau podcast de Kevin et les deux ont apprécié leur temps ensemble. La famille Nash vous demande si vous pouviez respecter leur vie privée pendant cette période.

Une très mauvaise nouvelle à partager. Envoi d’amour à la famille de Tristen Nash. pic.twitter.com/VIj0dLqjcV – Sean Ross Sapp de Fightful.com (@SeanRossSapp) 20 octobre 2022

Aucune cause de décès n’a été révélée au moment de cette annonce. Les fans de catch ont partagé leurs condoléances et leur chagrin suite à cette nouvelle. «Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Mes condoléances à Kevin Nash et à sa famille après la perte de son fils, Tristen, à seulement 26 ans », a dit personnalité de la lutte / commentateur / podcasteur Jason Salomon. « Je ne peux pas imaginer ce qu’il traverse ; aucun parent ne devrait avoir à faire face à la douleur de survivre à son enfant », tweeté le podcast Gorilla Position. « Tout le meilleur à toute la famille en ce moment terrible. »

Comme beaucoup l’ont souligné en ligne, la nouvelle de la mort de Tristen arrive le jour où Salle Scott, le WWE Hall of Famer et ami proche de Kevin Nash, aurait fêté son anniversaire. Scott avait 63 ans lorsqu’il est décédé en mars à la suite de complications suite à une opération à la hanche. Scott aurait eu 64 ans aujourd’hui (20 octobre).

Le podcast mentionné dans la déclaration de la famille Nash était Kliq This : le podcast de Kevin Nash, qui a été lancé en juillet 2022. Le premier épisode détaillait la relation de Kevin avec Scott Hall. Au début des années 1990, Kevin et Scott ont dépeint les personnages Diesel et Razor Ramon dans la World Wrestling Entertainment (alors la World Wrestling Federation). Kevin détiendra le championnat du monde tandis que Scott, en particulier avec ses matchs avec Shawn Michaels, a apporté prestige et respect au championnat intercontinental.

Hall et Nash quitteront la WWF pour la World Championship Wrestling. Tout en se produisant sous leurs propres noms, Hall et Nash contribueraient à révolutionner l’industrie de la lutte professionnelle dans le cadre du Nouvel Ordre Mondial. S’alignant sur Hulk Hogan, la nWo injecterait une attitude plus audacieuse dans les lundis soirs, ce qui amènerait la WWE à s’adapter à ce qui est maintenant connu sous le nom de “The Attitude Era”.

La vie hollywoodienne présente ses condoléances à la famille Nash pendant cette période.