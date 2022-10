Tristen Nash, fils de Kevin Nash, membre du World Wrestling Entertainment Hall of Famer, décède à 26 ans

Le fils du membre du World Wrestling Entertainment Hall of Famer Kevin Nash, Tristen Nash, est décédé à 26 ans, selon plusieurs médias.

La nouvelle a été annoncée pour la première fois jeudi par le journaliste de lutte professionnelle Sean Ross Sapp. Il a tweeté: “Au nom de Kevin et Tamara Nash, je dois malheureusement signaler que leur fils Tristen Nash est décédé tragiquement à l’âge de 26 ans.

« Tristen a récemment commencé à travailler sur le nouveau podcast de Kevin et les deux ont apprécié leur temps ensemble. La famille Nash vous demande si vous pouviez respecter leur vie privée pendant cette période.

A LIRE AUSSI : “Parfois, la chaleur du moment obtient le meilleur de nous” – Cristiano Ronaldo après avoir été abandonné du match de Chelsea

Alors que la mort de Tristen Nash a été un choc pour la famille et toutes les connaissances, mais la cause du décès n’est pas encore connue, a rapporté People. Il n’y a eu aucun rapport concernant le moment ou le lieu de sa mort.

Selon FOX News, Tristen était le seul enfant du lutteur professionnel et de sa femme, Tamara. Il a été précédemment souligné par plusieurs agences de presse que Tristen et Kevin avaient eu plusieurs problèmes dans le passé mais avaient été inventés publiquement. En 2014, les hommes ont même été arrêtés après une bagarre à la résidence de Kevin en Floride.

Bien qu’en dehors de tous les troubles, The News-Herald de Southgate, Michigan, a rapporté que les deux travaillaient sur un podcast sur la carrière de lutteur de Kevin.

Kevin, 63 ans, a eu une grande carrière et a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2015. Cependant, malheureusement, l’annonce de la mort de son fils est survenue un jour qui aurait été le 64e anniversaire de son partenaire de longue date dans l’équipe de lutte, Scott Hall.

Hall est décédé le 14 mars après avoir subi une série de crises cardiaques deux nuits plus tôt.

Bien que Sapp ait partagé la nouvelle de la mort de Tristen avec tout le monde, Kevin ou Tamara n’ont fait aucune déclaration publique à propos de la mort de son fils.

Après avoir appris la nouvelle, le co-animateur du podcast “Kliq This”, Sean Oliver, a envoyé ses condoléances sur Twitter. Il a tweeté: “J’ai rencontré un grand jeune homme cette année nommé Tristen. Il a travaillé avec moi et son père sur un podcast que nous avons, et s’est avéré être intelligent, doux, avisé, plein d’esprit et mature au-delà de ses quelques années. Il y avait de grandes choses à venir pour lui, mais ce n’était pas le cas.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici