Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a accusé l’Arabie saoudite d’être la principale plaque tournante de la formation des terroristes dans la région, tout en répondant avec colère aux remarques critiques antérieures de son homologue saoudien.

«Pendant des décennies, le wahhabisme – nourri par les puissances coloniales – a été la source du sectarisme, de la haine et du terrorisme dans notre région – et au-delà, » il a tweeté jeudi. «Fait: chaque groupe terroriste de notre région est diplômé des madrasas financées par l’Arabie saoudite.»

1 / Pendant des décennies, le wahabisme – nourri par les puissances coloniales – a été * la * source du sectarisme, de la haine et du terrorisme dans notre région – et au-delà. Fait: chaque groupe terroriste de notre région est diplômé des madrasas financées par l’Arabie saoudite. Aucune quantité d’obscurcissement saoudien ne peut cacher cette horrible réalité. – Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 3 décembre 2020

Khatibzadeh mentionné «Leurs atrocités au Yémen et la tristement célèbre affaire Khashoggi ne sont que quelques-unes de leurs autres cascades», et ajoutée cette «Les Saoudiens doivent changer de cap. La politique de tension enflammée n’est plus tenable.

Les déclarations sévères du porte-parole font suite aux tweets d’Adel al-Jubeir, ministre d’État aux Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, qui tweeté le 1er décembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif «Est désespéré de blâmer le royaume pour tout ce qui se passe de négatif en Iran.»

«Va-t-il nous blâmer pour le prochain tremblement de terre ou inondation?» il a demandé.

Dans d’autres remarques, al-Jubeir a affirmé que « Contrairement à l’Iran », ce n’était pas la politique du royaume «Se livrer à des assassinats», et ajouté: «Demandez-nous et demandez à de nombreux autres pays qui ont perdu beaucoup de leurs citoyens à cause du comportement criminel et illégal de l’Iran!»

Ce n’est pas la politique de l’Arabie saoudite de se livrer à des assassinats; contrairement à l’Iran, qui l’a fait depuis la révolution de Khomeiny en 1979. Demandez-nous, et demandez à de nombreux autres pays qui ont perdu beaucoup de leurs citoyens à cause du comportement criminel et illégal de l’Iran! – Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 1 décembre 2020

Zarif avait précédemment accusé l’Arabie saoudite, les États-Unis et Israël d’être complices de l’assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh près de Téhéran le 27 novembre. Le ministre iranien a mentionné la visite présumée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Riyad et les réunions trilatérales entre lui fonctionnaires et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

L’Arabie saoudite, puissance sunnite et rivale régionale de l’Iran chiite, n’a pas officiellement condamné l’assassinat du scientifique, bien que d’autres États du Golfe l’aient fait.

Des sources israéliennes ont déclaré que Netanyahu avait eu des entretiens en Arabie saoudite le mois dernier, tandis que Riyad a nié qu’une telle réunion ait eu lieu.

