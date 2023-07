"Triste, personne ne s’en soucie": Cour suprême à Delhi, lieutenant-gouverneur en nomination clé

En entendant les questions interdépendantes de l’ordonnance de Delhi sur les bureaucrates et la nomination du chef du régulateur de l’énergie de la ville – qui ont été au centre de la confrontation entre le gouvernement de Delhi et le lieutenant-gouverneur – la Cour suprême a renvoyé la question de l’ordonnance à un banc de la Constitution et a décidé de procéder à la nomination elle-même.

Lorsque la Cour suprême a été informée aujourd’hui que le gouvernement de Delhi dirigé par l’AAP et le LG n’étaient pas parvenus à un consensus sur un nom pour le chef de la Commission de réglementation de l’électricité de Delhi (DERC), le banc a déclaré « c’est triste que personne ne se soucie de l’institution » et a décidé qu’il procéderait à la nomination.

L’avocat principal Harish Salve, représentant le LG, a suggéré que le président ait nommé un président du DERC et que le tribunal devrait soit accorder une injonction contre le président, soit le laisser continuer.

Apparaissant pour le gouvernement de Delhi, l’avocat principal Abhishek Manu Singhvi a souligné que la nomination avait été faite sur la base de l’ordonnance, qui a été contestée.

Le banc, dirigé par le juge en chef de l’Inde DY Chandrachud et comprenant également les juges PS Narasimha et Manoj Misra, a ensuite déclaré : « La validité de l’ordonnance ira au banc de la Constitution et cela prendra un ou deux mois. Comment le DERC peut-il ne pas fonctionner jusque-là ?

Le tribunal a également entendu des arguments sur une nomination ad hoc et la liste sur laquelle le chef du régulateur devrait être choisi. Le juge en chef a demandé aux avocats, dont le solliciteur général Tushar Mehta, qui comparaissait pour le Centre, d’attendre un certain temps. « Nous prendrons notre propre appel. Nous ne verrons aucune liste », a déclaré CJI Chandrachud.

Le banc a publié l’affaire pour la prochaine audience le 4 août.