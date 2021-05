«  Triste mais excitant  » de briser les barrières, déclare une femme musulmane à la première Assemblée de Londres

Hina Bokhari a des sentiments mitigés alors qu’elle est sur le point de devenir la première femme musulmane à siéger à l’Assemblée de Londres, étant deuxième sur la liste électorale locale du parti pour le siège.

Bien que l’échevine du sud de Londres décrit la perspective historique comme «excitante», elle porte un élément de tristesse à l’idée d’avoir réalisé cette première en 2021.

Parler àL’indépendant, Le conseiller libéral démocrate de 45 ans a déclaré: «C’est une chose merveilleuse d’avoir le titre, mais c’est aussi incroyablement triste et choquant que ce soit le cas en 2021.

«Lorsque j’ai été élue pour la première fois en 2018 en tant que première femme conseillère musulmane, je pensais que la politique était plus diversifiée qu’elle ne l’est – vous entendez parler de ces incroyables femmes brunes, noires et de minorités ethniques en politique, mais elles sont une minorité.

« Il n’y en a vraiment pas assez et le fait que je sois le premier le souligne vraiment. »

Après être entrée en politique en 2017 à la suite des élections anticipées, Mme Bokhari a dû faire face à des abus, notamment en étant la cible d’une campagne en ligne visant à interdire la viande halal; avoir l’adresse des écoles de ses enfants affichée en ligne et se faire dire qu’elle devrait «balayer les rues, pas faire du démarchage dans les rues».

Les femmes en politique, dit-elle, sont «traitées différemment des hommes et soumises à plus de vitriol».

Il y a eu des moments où la conseillère a emmené sa fille faire du démarchage et a été réprimandée pour ne pas rester à la maison pour s’occuper des enfants.

«Je ne pense pas que cela soit censé me faire me sentir moins, mais c’est le cas», dit-elle.

«Et c’est la bataille que j’ai constamment en moi-même; me rappelant que j’ai tout à fait le droit de le faire, je devrais sortir, mes enfants sont fiers de ma élection.

La politicienne rayonne de fierté lorsqu’elle raconte à quel point ils sont politiquement conscients.

Mère de deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 10 ans, Bokhari pratique régulièrement ses discours devant eux et sa fille filme ses vidéos pour les réseaux sociaux.

Mais être parent en tant que politicienne n’est pas facile, dit-elle.

«Il est très difficile d’être élue en tant que femme, d’abord; Je suis une mère de deux jeunes enfants. Je pense que cette pandémie a vraiment mis en évidence qu’il y a certainement plus de pression sur les femmes.

Plus des trois quarts (78%) des mères au Royaume-Uni ont trouvé difficile de gérer la garde des enfants et le travail rémunéré pendant le confinement, selon un sondage réalisé par le groupe de campagne Pregnant Then Screwed.

«J’étais à la maison, je faisais la cuisine, le ménage, mon merveilleux mari m’aide, mais il y avait plus de pression sur moi pour que les choses soient faites», dit-elle.

(Andrew King)

Une femme musulmane, ajoute-t-elle, doit être «plus forte que l’homme blanc moyen» pour être élue.

Elle voit fréquemment des différences distinctes entre la façon dont elle est traitée par certains membres du public et les personnes de son domaine respectivement, par rapport aux collègues blancs et masculins.

«Vous devez posséder la résilience d’une centaine de tigres», dit-elle en riant.

«Les femmes trouvent généralement cela difficile en termes de ces types de rôles, mais ajoutent la couleur, le visage brun, la foi et c’est plus difficile.

Hina et la chef des libéraux démocrates Luisa Porritt (Andrew King)

Mme Bokhari est une enseignante qualifiée, entrée dans la profession en 1994.

Elle a ensuite décidé de s’aventurer dans la politique après avoir été témoin, de première main, de la dévastation que les coupes budgétaires causaient sur la vie des élèves, des parents et des enseignants.

Le Londonien est habitué aux exploits historiques; en 2018, elle a remporté sa première élection et est devenue la première conseillère non blanche de Merton et la première femme musulmane élue dans l’arrondissement.

Avant cela, en 1985, son père, Naz Bokhari, est devenu le premier directeur musulman de Grande-Bretagne à l’école secondaire pour garçons Ernest Bevin à Tooting.

Le candidat à la mairie de Londres, Sadiq Khan, fait partie de ses anciens élèves les plus célèbres.

«Mon père a beaucoup souffert. Les gens l’appelaient assez régulièrement des insultes racistes dans les rues et il se voyait souvent refuser des emplois en raison de son appartenance ethnique », explique Mme Bokhari.

«Il me disait: ‘Ce n’est pas ce que tu fais qui compte, c’est ce que tu fais pour les générations après toi qui compte.’ Je dois faire ça pour les gens derrière moi qui vont suivre, qui regardent ce que je fais.

Naz Bokhari parle à ses étudiants (Fondation Naz Bokhari)

Mme Bokhari veut aider à inaugurer un «changement» dans ce qu’elle appelle une vision commune des femmes musulmanes.

«Il y a cette perception qu’ils sont faibles, qu’ils ne peuvent pas parler d’eux-mêmes, qu’ils font simplement ce que leurs maris nous disent. C’est comme si beaucoup d’entre eux portent des hijabs, des foulards, des vêtements modestes, ils ne peuvent pas être indépendants de la pensée ou ils sont obligés de porter ce genre de choses, mais en fait ce n’est pas le cas.

«Les femmes musulmanes sont incroyablement fortes et ont fait des choses incroyables tout au long de l’histoire, mais nous n’en entendons tout simplement pas parler, je veux que les gens perçoivent toutes les femmes comme fortes – et en tant que femme musulmane, je peux aider à changer ce récit.

«Je ne vois pas cela se produire si nous allons continuer à élire le même genre de personnes à chaque fois. Rien ne va changer.

«La seule façon dont les choses vont changer si vous avez des gens comme moi qui parlent différemment, voient le monde différemment et ont une voix différente. J’adorerais si une petite fille brune venait me voir un jour et me disait «tu m’as inspiré à faire de la politique», ce serait un rêve.