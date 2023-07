Il n’y a peut-être qu’une seule carte « One Ring », mais comme l’a écrit JRR Tolkien, « L’espoir naît quand tout est désespéré. » Il existe d’autres objets de collection qui sont tout aussi précieux.

La carte spéciale et unique en son genre a été créée pour le jeu fantastique de table Magic : The Gathering dans le cadre d’une collection célébrant JRR Tolkien. Le Seigneur des Anneaux des romans. La carte, représentant l’anneau tout-puissant avec son lettrage en or, a récemment été retrouvée par un employé d’un commerce de détail de Toronto qui a choisi de rester anonyme.

Elle pourrait rapporter des millions de dollars, un revendeur de cartes espagnol offrant 2 millions d’euros (2,89 millions de dollars canadiens) pour la carte.

REGARDER | Une carte pour les gouverner tous : Une carte magique « One Ring » d’une valeur de plusieurs millions achetée au Canada Quelqu’un à Toronto a acheté une carte du jeu de rôle Magic: The Gathering avec le « One Ring » du Seigneur des Anneaux. La carte unique en son genre pourrait se vendre jusqu’à 2 millions de dollars.

On ne marche pas simplement dans une aubaine comme ça tous les jours, mais il y a d’autres objets de collection qui ont rapporté de grandes quantités.

Voici quatre autres articles liés au Canada avec des étiquettes de prix époustouflantes, juste au cas où vous en auriez un.

L’album désavoué de Prince

Prince a commandé plus de 500 000 exemplaires de L’album noir détruit juste avant la sortie prévue de l’album à la fin de 1987 après qu’il ait décidé que c’était « diabolique », selon le marché de la musique en ligne Discogs.

La défunte superstar l’avait initialement prévu comme une suite surprise à son double album orienté pop Signe des tempsinsistant pour qu’il n’y ait aucun titre ou nom sur la couverture et aucune promotion à l’avance.

Bien que les bootlegs aient prospéré, L’album noir n’obtiendrait pas de sortie officielle avant 1994, lorsque Warner lui a donné une diffusion limitée.

Les exemplaires originaux de la série des années 80 sont extrêmement rares : un vendu aux enchères en février 2018 pour environ 55 900 $ CAN.

Une copie en vinyle fabriquée au Canada sauvée par un employé de l’usine de pressage s’est vendue plus de 30 000 $.

du prince Album noir détient les places n ° 2 et 3 de tous les temps sur la liste des plus chères de Discogs, derrière seulement Choisis ton armeun album du producteur de musique électronique britannique Scaramanga Silk qui ne compte que 20 exemplaires.

Prince’s Black Album est l’un des albums les plus précieux de tous les temps, comprenant au moins un exemplaire canadien. (Recordmecca)

La carte de recrue de Wayne Gretzky

Pour vraiment profiter du n ° 99, vous avez besoin d’une carte qui se classe 100.

La carte de recrue O-Pee-Chee de 1979 de Wayne Gretzky a été la première au hockey à coûter plus d’un million de dollars américains aux enchères, à la fin de 2020, lorsqu’elle a rapporté 1,29 million de dollars. Une autre de la même carte s’est vendue l’année suivante pour la modique somme de 3,75 millions de dollars.

« Gretzky est le plus grand de tous les temps », a déclaré Chris Ivy de Heritage Auctions après la première vente. « C’est sa carte de recrue, et puis ajoutez à tout cela c’est O-Pee-Chee, qui est la version canadienne, et qui est très recherchée. »

La maison de vente aux enchères en ligne a déclaré que les cartes à collectionner, qui présentent The Great One dans son uniforme des Oilers d’Edmonton lors de la dernière saison de l’Association mondiale de hockey (WHA) avant que la franchise ne rejoigne la LNH, étaient les deux avec le numéro 99 de O-Pee-Chee. 1979 a couru pour recevoir un score parfait « Gem Mint » du service de classement Professional Sports Authenticator.

Ivy a déclaré qu’il était extrêmement rare de trouver une carte de recrue Gretzky d’O-Pee-Chee, qui était essentiellement la branche canadienne de Topps basée aux États-Unis, en parfait état en raison de problèmes de production à la fin des années 1970.

« Quatre-vingt-dix pour cent des cartes à leur sortie de l’usine ne seraient pas considérées comme de la « joyau neuf » selon les normes de classement d’aujourd’hui », a déclaré Ivy.

Le record de tous les temps de la carte de sport est détenu par une carte de baseball Mickey Mantle en parfait état qui s’est vendue 12,6 millions de dollars l’été dernier.

Plus de deux décennies après sa retraite, Wayne Gretzky a établi un autre record en 2020 lorsque sa carte de recrue O-Pee-Chee de 1979 est devenue la première au hockey à coûter plus d’un million de dollars américains aux enchères. (Encans du patrimoine/La Presse canadienne)

Figurine Star Wars Visage de Yak

Que le Yak Face soit avec vous, car il pourrait valoir des milliers.

Cette figurine Kenner de Le retour du Jedi n’est sorti qu’au Canada et en Australie alors que l’engouement pour Star Wars s’éteignait en 1985. La version canadienne a une carte de support bilingue.

Il est facile de trouver Yak Face à vendre en ligne pour des centaines ou des milliers selon l’état de son emballage, et le commissaire-priseur américain d’objets de collection Heritage Auctions dit qu’un s’est vendu sur eBay pour 20 000 $ en 2016.

Une figurine d’action pour un personnage d’arrière-plan de Star Wars nommé Yak Face, vu dans Return of the Jedi pendant un moment éphémère, peut rapporter des centaines, voire des milliers de dollars. (blog.paxholley.net)

Timbre de la reine Victoria

Un timbre à l’effigie d’une jeune reine Victoria s’est vendu pour 292 500 $ canadiens lors d’une vente aux enchères à Ottawa plus tôt cette année. Pas mal pour 12 centimes.

Émis il y a plus de 170 ans en 1851, le timbre 12-Penny Black mis aux enchères était considéré comme étant en parfait état – et l’un des deux seuls connus dans cet état.

ÉCOUTEZ | L’histoire derrière le rare timbre de la reine Victoria : Matin d’Ottawa6:08Quelle est l’histoire derrière le rare timbre 12-Penny Black ? Le troisième timbre jamais fabriqué pour la circulation au Canada est mis aux enchères ce week-end. Nous entendons l’histoire du petit morceau de papier qui est estimé à au moins 150 000 dollars.

Seulement environ 1 450 ont été vendus à l’époque, c’est donc une perle rare, a déclaré Peter MacDonald, directeur général de Sparks Auctions.

MacDonald a déclaré que des centaines d’enchérisseurs ont participé à la vente le 21 janvier, en ligne et du monde entier. Un «groupe enthousiaste de soumissionnaires» s’est également présenté en personne au bureau d’Ottawa, a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu’en 2017, la maison de vente aux enchères avait vendu un timbre similaire qui avait été attaché à ce timbre 12-Penny Black sur une feuille; il s’est vendu 327 000 $.

MacDonald a déclaré que le timbre de 12 penny était cher pour l’époque. Il a dit qu’aux prix d’aujourd’hui, cela vous coûterait environ 16,40 $.