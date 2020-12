Tristan Thompson a été vu en train de dîner avec une femme blonde mystérieuse après avoir retrouvé Khloe Kardashian.

Le basketteur, 29 ans, a dîné au Zuma, un restaurant chic à l’intérieur du Four Seasons Hotel à Boston, avec le compagnon anonyme dimanche soir sur des photos obtenues par le DailyMail.com.

Khloe, 39 ans, a passé le week-end à l’autre bout du pays avec sa sœur Kim Kardashian à Malibu.

«La fille qui l’accompagnait n’était certainement pas Khloe», a déclaré un diner qui aurait été au restaurant au site Web.

« Je lui ai parlé et je l’ai accueilli à Boston », ont-ils ajouté. « C’était juste lui et la fille au dîner. »







(Image: Getty Images Amérique du Nord)







(Image: Instagram)



The Mirror a contacté les représentants de Tristan et Khloe pour commentaires.

Tristan a récemment signé un contrat de 19 millions de dollars sur deux ans avec les Boston Celtics après neuf saisons avec les Cleveland Cavaliers.

Khloe et Tristan se sont réunis après avoir décidé de donner une autre chance à leur relation intermittente.







(Image: @ realtristan13 / Instagram)



Elle aurait décidé de faire des allers-retours entre Boston et Los Angeles après que Tristan ait signé son méga contrat.

Le couple s’est réuni en 2016, mais leur relation a été bouleversée quand il a été dit qu’il l’avait trompée quelques jours à peine avant qu’elle ne donne naissance à leur fille True, maintenant âgée de deux ans.

Jordyn Woods, ancienne meilleure amie de la sœur de Khloe, Kylie Jenner, a ensuite affirmé que Tristan avait trompé Khloe avec elle.







(Image: Getty Images pour Remy Martin)



Jordyn a ensuite été gelé par le clan Kardashian-Jenner.

On dit que Khloe et Tristan se sont remis ensemble après s’être rapprochés alors qu’ils passaient ensemble pour le bien de True.

On dit qu’il lui a donné des cadeaux coûteux pour la reconquérir.







(Image: khloekardashian / Instagram)



Khloe n’a pas encore confirmé sa réunification officielle, mais ils n’ont pas essayé de le cacher sur les réseaux sociaux.

Une source a déclaré à Us Weekly: « Khloe et Tristan iront bien. Ils vont vivre ensemble à Boston et LA Tristan a vraiment changé ses comportements en se concentrant sur Khloe et leur fille True.

«Tous les amis de Khloe aiment vraiment Tristan. Même si ce qu’il a fait était si horrible, ils savent que Tristan est un bon gars et Khloe est très dévouée à faire fonctionner leur relation. «