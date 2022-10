Tristan Thompson vu dans le quartier de Khloe Kardashian : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : IXOLA / BACKGRID

Tristan Thompson erré près de son ex Chez Khloé Kardashian lieu, alors que la star de la NBA a été vue traîner dans son quartier chic de Calabasas, en Californie, le vendredi 7 octobre. et un pantalon de jogging assorti. Il a souri en marchant et a tenu un téléphone portable et un sac blanc. La sortie de Tristan au début du week-end intervient après que l’icône de la réalité Khloe, 38 ans, a pardonné à son ancien fiancé secret son scandale de tricherie avec Maralee Nicholsqui a donné naissance au fils de Tristan, maintenant âgé de 10 mois Théo fin 2021.

“Ça me fait mal de m’accrocher à tout ça, alors laissez tomber”, a déclaré Khloe lors d’un confessionnal dans l’épisode du jeudi 6 octobre de Les Kardashian, selon Le courrier quotidien. “Lâchez prise et laissez Dieu.” Khloe a également cité son mariage passé dans son explication pour avoir pardonné à Tristan. « C’est probablement, peut-être un entraînement ? » dit-elle. «Je pense que beaucoup de gens oublient peut-être que j’ai traversé beaucoup de BS. Mon ex mari [Lamar Odom]quand nous étions mariés, avait définitivement un problème de drogue très public et a été trouvé dans un bordel, et il y avait beaucoup de choses qui ne sont probablement pas pardonnables, et je suis toujours capable de lui pardonner et de passer à autre chose et de vouloir le meilleur pour lui.”

Les retombées de la relation illicite de Tristan avec Maralee et la naissance de Theo ont définitivement mis fin à la relation de Khloe et Tristan, mais le duo a annoncé plus tard qu’il attendait un autre enfant, un fils, via une mère porteuse. Ils ont accueilli Vraile petit frère le 5 août. Mais comme nous l’a dit une source avant l’arrivée du bébé, Khloé avait déjà dépassé le drame. “Khloe a traversé une telle montagne russe d’émotions lorsque la nouvelle est sortie que Tristan avait engendré un enfant, mais finalement elle a pu arriver à un lieu de pardon avec lui”, ont-ils déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juillet.

“Khloe a une énergie maternelle si féroce, ça dépasse en quelque sorte tout”, a poursuivi la source. “Pouvoir avoir un autre enfant est un cadeau tellement énorme et pas du tout quelque chose qu’elle tient pour acquis. Donc, finalement, elle a choisi de porter son attention sur cette bénédiction plutôt que de se perdre dans les autres émotions. Bien sûr, les gens vont avoir leurs opinions et ce n’est pas du tout facile à gérer, mais elle ne laissera pas cela influencer ses choix.