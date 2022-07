Tristan Thompson ” veut toujours que Khloe Kardashian revienne ” et est ” jalouse “, elle a évolué avec un nouvel homme avant la naissance de bébé

TRISTAN Thompson “ne voudrait rien de plus que d’être de retour avec Khloe Kardashian” alors qu’ils se préparent à accueillir leur deuxième enfant ensemble.

Les fans ont appris plus tôt cette semaine que les ex avaient un autre bébé en route via une mère porteuse.

Alors que Khloe, 38 ans, se prépare à devenir maman pour la deuxième fois, un initié a déclaré à UsMagazine que Tristan, 31 ans, “ne voudrait plus rien être de retour avec Khloe”.

Cependant, elle a depuis quitté leur relation turbulente et serait en couple avec un investisseur en capital-investissement.

La source affirme que Tristan est “jaloux” que “Khloe est heureuse dans sa nouvelle relation”.

Dans une interview avec ABC News en avril, Khloe a précédemment fermé toute idée qu’elle et Tristan se remettent ensemble.

“Je pense toujours que c’est un gars formidable et un père formidable, ce n’est tout simplement pas le gars qu’il me faut”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le joueur des Chicago Bulls n’est actuellement lié à personne.

Khloe a établi des limites claires en matière de coparentalité avec le père de sa fille True, âgée de quatre ans.

Un autre initié a dit Nous que “Tristan a réalisé qu’il est une figure parentale pour True et le nouveau bébé et c’est tout ce qu’il est pour Khloe en ce moment.”





WOAH, BÉBÉ !

Mercredi, les fans de Kardashian ont découvert que Khloe et Tristan allaient bientôt coparentalité un deuxième enfant.

Le bébé a été conçu peu de temps avant que Khloe n’apprenne que Tristan l’avait trompée avec sa maîtresse Maralee Nichols, 31 ans, avec qui il a engendré un fils en décembre.

Ce n’était pas la première fois que Tristan était infidèle à Khloe – le mannequin Sydney Chase a affirmé qu’elle l’avait rencontré en 2020, et il a embrassé la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, lors d’une fête à la maison en 2019.

RETOUR DANS LE CADRE

Cependant, Tristan s’est récemment réintégré dans la vie de famille Kardashian.

Pendant le week-end de la fête des pères, il a été aperçu en train de faire un tendre câlin à Khloe après le déjeuner avec leur fille, la matriarche de la famille Kris Jenner et Kim Kardashian.

De même, il a été photographié alors qu’il était papa alors qu’il récupérait la fille de True et Kim, Chicago, âgée de quatre ans, dans un cours de ballet.

Cependant, la nouvelle d’un autre bébé a tout de même été une surprise majeure pour de nombreux fans de la célèbre famille.

Khloe n’a pas encore parlé de son futur enfant, ni de la manière dont elle et Tristan géreront leur relation de coparentalité à l’avenir.

