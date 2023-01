Tristan Thompson travaille torse nu et se fait troller avec des commentaires – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Tristan Thompson, 31 ans, a affiché son corps en forme dans une nouvelle vidéo Instagram qui le montrait en train de s’entraîner, mais tout le monde ne semblait pas aimer ça. L’athlète était torse nu et portait un short noir alors qu’il soulevait des poids lourds, dans le clip, et semblait être à l’intérieur d’un gymnase. « Entrer dans la nouvelle année en force. Continuez à pousser 💪🏾😤💪🏾Bonne année à tous », a-t-il légendé le message.

Plus à propos Tristan Thompson

Il n’a pas fallu longtemps à certains trolls pour répondre avec des commentaires négatifs sur la vidéo. “Allez mec. toi [have] des entraîneurs et des athlètes professionnels tout autour de vous et vous n’arrivez toujours pas à trouver la bonne forme smh », a écrit un adepte, critiquant la façon dont il faisait ses flexions des biceps. “Pas surprenant que les armes à feu ne grandissent pas avec cette forme”, a ajouté un autre adepte. Un troisième a écrit : « Lol zéro forme et tu es censé être un athlète professionnel » et un quatrième a partagé : « Bro, supprime ça.

Malgré les paroles négatives, de nombreux autres abonnés de Tristan ont laissé des commentaires aimables et encourageants. “Reste fort! Bonne année mon frère !” s’est exclamé un adepte. “Papa sexy”, a écrit un autre. D’autres lui ont laissé des cœurs et des emojis souriants.

La vidéo d’entraînement du nouvel an de Tristan vient après qu’il a montré des mouvements de danse avec sa fille sosie Vraiqu’il partage avec son ex Khloe kardashian. Le père adoré et l’enfant de quatre ans semblaient être dans une cuisine et étaient tout sourire dans un clip alors qu’ils chantaient une chanson pop. À un moment donné, il l’a prise dans ses bras et l’a fait tourner alors qu’elle laissait échapper un rire joyeux. “Quand ma princesse demande si papa peut danser… n’importe quoi pour ma petite fille”, a déclaré le basketteur en légende de la vidéo.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





En plus de True, Tristan est le père de trois autres enfants. Parmi eux, son fils Prince6 ans, qu’il partage avec son ex Jordan Craigson fils Théo1, avec qui il partage Maralee Nichols, et un petit garçon avec Khloe. Il a récemment fait la une des journaux pour avoir réglé une affaire de paternité avec Maralee après avoir accepté de lui verser 9 500 $ par mois en pension alimentaire pour Theo, selon TMZ. Le point de vente a également indiqué qu’elle aura la garde exclusive.

Lien connexe En rapport: Chronologie des relations entre Khloe Kardashian et Tristan Thompson : deuxième enfant et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.