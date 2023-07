Tristan Thompson traîné pour avoir favorisé le fils de Khloé Kardashian

Khloe kardashian et de Tristan Thompson bébé garçon Tatum a déjà 1 an et elle l’a célébré avec une adorable fête d’anniversaire hors du commun.

La star de télé-réalité a partagé un aperçu de tous les détails de la fête sur le thème de l’espace de son « petit mec ». Les détails ornés comprenaient des murs de ballons bleus et blancs, des découpes d’astronautes et de fusées et de minuscules casques, selon PERSONNES.

« Préparez-vous pour le décollage, comme c’est mignon », a écrit Khloé sur une publication Instagram Stories des décorations. « Il y a de petits casques spatiaux que les enfants peuvent ramener à la maison », a-t-elle expliqué dans la série de vidéos mettant en vedette « Rocket Man » d’Elton John.

Dans un autre clip, Khloé a montré son chef et une variété de collations à base de pommes de terre en préparation. « Et regardez qui est là, Miss Chef K, en train de préparer ça. Voyons… un peu de tout », dit-elle.

Les décorations d’anniversaire de Khloe Kardashian pour son 1er fils sont super spéciales 💙 ! Tatum sonne l’espace extra-atmosphérique. les détails ✨️ étaient bizarres 😉 mais cette fête d’anniversaire était merveilleuse. – @Khloe kardashian pic.twitter.com/hVeUSmSDum — 💗 (@venusvixen999) 28 juillet 2023

Des glaces molles, des chips en forme d’étoile, des sandwichs astronautes et des biscuits en forme de lune remplissaient le reste du menu. Le gâteau d’anniversaire à trois niveaux a continué le thème avec une fusée et un astronaute sur le dessus parmi une lune et des étoiles.

Joyeux, joyeux anniversaire à mon petit-fils Tatum, notre belle petite bestiole, dont le sourire illumine une pièce ! Merci d’apporter encore plus d’amour dans nos cœurs, et pour votre précieuse personnalité et votre esprit doux, doux et heureux chaque jour. Tu es une telle bénédiction et je… pic.twitter.com/GzPi4zOOf2 –Kris Jenner (@KrisJenner) 29 juillet 2023

Pour les activités des enfants, Khloé a montré à sa grande sœur True, 5 ans, à la station de slime avec sa cousine, Rob Kardashian et Chez Blac Chyna fille Rêve6. Des dessins d’astronautes ont rempli la station de coloriage. Kim Kardashian et de Kanye West Le fils de 4 ans, Psalm, était occupé à « faire une petite découverte de l’espace en pâte à modeler ».

Alors que le clan Kardashian célébrait l’occasion spéciale, les festivités familiales recomposées ont amené les fans à s’interroger sur l’autre petit garçon de Tristan.

