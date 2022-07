Tristan Thompson tient la main d’une femme mystérieuse en Grèce

Après avoir appris que Khloé Kardashian et Tristan Thompson attendaient un deuxième enfant ensemble via une mère porteuse, le basketteur a été retrouvé à des milliers de kilomètres de chez lui en train de faire… exactement ce que vous pensez.

Dans la foulée de la nouvelle qu’il pourrait accueillir un autre enfant d’un jour à l’autre, Tristan a été aperçu marchant main dans la main dans les rues de Mykonos, en Grèce, avec une femme mystérieuse vers 5 heures du matin dimanche matin. Selon des rapports de TMZle baller avait déjà fait la fête dans un club appelé Bonbonniere, il est donc possible qu’il l’ait rencontrée pendant son absence.

Sans surprise, c’est Ce n’est pas la première fois que nous voyons Thompson faire la fête jusqu’aux petites heures du matin lors de son voyage à l’étranger. Il aurait été dans le même club vendredi alors qu’il était entouré de plusieurs femmes fumant du narguilé.

Alors que Tristan et sa petite amie Khloé Kardashian se sont séparés fin 2021, son voyage en Grèce fait suite à l’annonce que le couple attend un autre bébé ensemble via une mère porteuse. Pour l’instant, on ne sait pas quand le bébé est né ou devrait naître, mais quand l’histoire a éclaté la semaine dernière, TMZ ont signalé que la naissance était imminente et qu’il était même possible que le bébé soit déjà arrivé.

Il a ensuite été confirmé via une déclaration de Khloé que le bébé avait été conçu avant l’annonce de l’enfant de Thompson avec Maralee Nichols, qui est née en décembre. Même si elle a insisté sur le fait qu’ils étaient toujours séparés et ne s’attendaient qu’à coparentaliser ce nouvel enfant ensemble, il ne semble pas que Tristan fasse beaucoup de coparentalité depuis l’étranger.

En réponse aux dernières nouvelles sur triflin ‘Tristan, découvrez les réactions des médias sociaux ci-dessous: