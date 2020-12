Tristan Thompson a rendu hommage à son fils aîné Prince Oliver Craig Thompson, le jour de son 4e anniversaire.

Le samedi 12 décembre, la star de la NBA, âgée de 29 ans, a partagé quelques photos de lui et de son garçon sur Instagram. Il a également donné un cri à Vrai Thompson, sa fille de 2 ans avec Khloe kardashian.

« Joyeux anniversaire Princey !!! » Tristan a écrit. «J’ai tellement de chance de t’avoir comme fils papa. Ton cœur et ton âme sont de l’or pur. Ta sœur a tellement de chance d’avoir un grand frère comme toi pour la surveiller et la protéger. Papa t’aime bébé.

Khloe, 36 ans, a aimé le message et a également commenté avec six émojis en forme de cœur.

Son frère Rob Kardashian et leur maman Kris Jennerle petit ami de Corey Gamble a également aimé le message. Corey a commenté, « Yung TT. »

La mère de Prince et l’ex de Tristan, Jordan Craig, ont également rendu hommage à leur fils sur Instagram. Elle a partagé des photos des deux posant devant un traîneau de Noël tiré par des chevaux et a écrit, « Au fils le plus BRILLANT, Aimant et Gentil qu’une maman puisse jamais demander..Voici une autre année et bien d’autres à venir! # TheBIG4. »