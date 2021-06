Tristan Thompson remporte 52 000 $ dans un procès en diffamation contre Kimberly Alexander après avoir faussement affirmé que le pro de la NBA était le père de son enfant

TRISTAN Thompson a gagné 52 000 $ dans son procès en diffamation contre Kimberly Alexander après ses fausses allégations selon lesquelles il aurait engendré son enfant.

le star de la NBA, qui partage True, sa fille de trois ans, avec la star de télé-réalité Khloe kardashian, a fait un test ADN pour prouver qu’il n’est pas le père du fils de cinq ans de Kimberly.

E!

Tristan Thompson a gagné son procès en diffamation contre Kimberly Alexander[/caption]

Documents judiciaires obtenus par Nous hebdomadaire show Kimberly a été condamné à payer au joueur des Boston Celtics 50 000 $ en dommages-intérêts généraux et aux dépens de 2 901,95 $.

Tristan, 30 ans, a initialement déposé une plainte en mai de l’année dernière, demandant 100 000 $ « pour perte de réputation, honte, mortification et blessure de sentiments ».

Il a également affirmé que les fausses accusations lui avaient coûté des contrats de parrainage, car les marques le considéraient « comme un athlète en difficulté ».

Mais le tribunal a jugé qu’il n’y avait « des preuves insuffisantes » pour prouver que les affirmations de Kimberly avaient causé cela.

Instagram/kimberly Alexander

Kimberly a affirmé que la star de la NBA était le père de son fils[/caption]

Instagram/Kimberly Alexander

Elle a maintenant été condamnée à payer des dommages et des frais de 52 000 $[/caption]

Getty Images – Getty

Tristan sort avec Khloe Kardashian par intermittence depuis plusieurs années[/caption]

Khloe et Tristan, qui se fréquentent par intermittence depuis 2016, ont envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Kimberly, lui demandant de « cesser immédiatement de les diffamer avec des mensonges diffamatoires malveillants et des fabrications spécieuses ».

Tristan aurait préparé Khloé, 36 ans, à ce qui allait se passer, même si un test de paternité l’année dernière a confirmé qu’il n’était pas le père du bébé.

Tristan a révélé à la star de L’Incroyable Famille Kardashian qu’il avait « fait l’amour » avec Kimberly, ce qui était « une aventure d’un soir au cours de sa saison recrue en 2011-2012 ».

Instagram/Khloé Kardashian

Khloe a dû faire face à plusieurs allégations de tricherie de Tristan[/caption]

Instagram/Khloé Kardashian

Des rapports ont émergé cette semaine selon lesquels le couple a mis un terme à leur relation[/caption]

Tristan partage également son fils Prince, quatre ans, avec Jordan Craig.

Ce dernier développement intervient alors que Khloe aurait séparé de Tristan une fois de plus après qu’il aurait passé une nuit sauvage avec trois femmes.

Selon Sixième page, le célèbre couple s’est en fait séparé « il y a quelques semaines ».

L’initié a ajouté : « Ils s’entendent bien. Il n’y a pas de drame. Tout est amical et ils sont sur la même longueur d’onde avec la coparentalité.

Instagram @realtristan13

Khloe et Tristan partagent leur fille True[/caption]

Instagram

Le mannequin Sydney Chase dit qu’elle a rencontré Tristan alors qu’il était avec Khloe[/caption]





Alors que plus tôt cette année, l’ancien couple a également fait face aux affirmations du mannequin Sydney Chase selon lesquelles elle connecté « plusieurs fois » avec Tristan alors qu’il était avec Khloe.

Khloe et Tristan se sont séparés pour la première fois en 2019 après avoir été surpris en train de la tromper avec plusieurs femmes, dont sa sœur Kylie Jennerle meilleur ami de l’époque, Jordyn Woods.

La coupe Kardashian-Jenners Jordyn de leur vie, et Khloe a rompu avec Tristan – bien que les ex se soient à nouveau réconciliés pendant la pandémie en 2020.