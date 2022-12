Tristan Thompson paiera à Maralee Nichols 9 500 $ de pension alimentaire pour enfants

Tristan Thompson versera près de 10 000 $ par mois à l’entraîneur personnel avec qui il a eu un enfant, mais le montant élevé semble dérisoire par rapport à une demande initiale.

De nouveaux documents judiciaires obtenus par TMZ montrent que Thompon, 31 ans, a été condamné à payer à Maralee Nichols, 31 ans, 9 500 $ par mois en pension alimentaire pour leur fils Theo, âgé d’un an. Il aurait également payé une partie des frais d’avocat de la femme qui aura la garde exclusive de leur enfant.

TMZ ajoute que l’accord doit être déposé vendredi devant la Cour supérieure du comté de LA et que le montant est dû au fait que Thompson ne fait actuellement pas partie d’une équipe et ne gagne donc pas de revenu.

Et bien que près de 10 000 $ par mois semblent élevés, c’est en fait BEAUCOUP moins que les 47 000 $ par mois de soutien que Nichols aurait demandés au Lothario.

Maralee Nichols a déposé des documents judiciaires demandant 47 424 $ par mois en pension alimentaire pour enfants

De retour en mars, Hebdomadaire américain a rapporté que Nichols avait déposé des documents demandant le montant tout en demandant à Thompson de payer ses frais d’avocat qui « dépassaient 1 million de dollars ».

«En ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants, en utilisant le revenu de Tristan de 9,7 millions de dollars à lui seul et le revenu de Maralee de 0 $, Maralee demande actuellement une pension alimentaire mensuelle indicative de 47 424 $», lisent les documents judiciaires. Le dossier estimait le revenu mensuel de Thompson à au moins 810 075 $. Nichols, pour sa part, a affirmé que ses dépenses s’élevaient à 22 263 dollars par mois, ajoutant: “Theo et moi vivons à un niveau de vie bien inférieur à celui de Tristan.”

Comme indiqué précédemment, les docs auraient déclaré que Nichols vivait dans un appartement avec un colocataire, tandis que Thompson ne lui aurait pas encore payé d’argent et continue de vivre un “style de vie somptueux de célébrité”.

Pour enfoncer le clou, la nouvelle maman a pointé du doigt Jordan Craig, qui partage un fils de 5 ans, Prince, avec Tristan.

Elle a allégué dans les journaux que le mannequin “recevrait au moins 40 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants de Tristan [and] mène un style de vie tout aussi élevé, y compris vivre dans un manoir de 3 millions de dollars à Los Angeles, conduire plusieurs véhicules de luxe, prendre des vacances extravagantes et habiller son fils avec des vêtements de marque à un jeune âge », a rapporté Hebdomadaire américain.

Le fils de Thompson et Nichols a été conçu à Houston, au Texas, lors des célébrations du 30e anniversaire de Thompson en mars 2021, alors qu’il sortait encore avec Khloé Kardashian, 38 ans, avec qui il partage une fille de quatre ans, True, et maintenant un fils, dont le nom est encore à révéler.

Il a été révélé sur les Kardashians que Khloé a organisé une fête d’anniversaire pour Thompson juste avant de s’envoler pour le Texas et a imprégné la femme qui soutient que Thomspon a déclaré qu’il était célibataire à l’époque et plus tard “lui a offert 75 000 $ pour se taire” à propos du bébé.

