Tristan Thompson “n’a toujours pas payé de pension alimentaire à Maralee Nichols pour son fils” alors qu’il attend un bébé avec Khloe Kardashian

TRISTAN Thompson n’aurait toujours pas payé de pension alimentaire à Maralee Nichols pour leur fils.

Le joueur de 31 ans est sur le point d’accueillir son quatrième enfant, et le deuxième avec Khloe Kardashian, 38 ans, par mère porteuse.

Getty

Tristan Thompson “n’a toujours pas payé de pension alimentaire à Maralee Nichols”[/caption]

TikTok/@khloekardashian

Il attend un autre bébé avec l’ex Khloe Kardashian, qui s’est séparée de lui après avoir appris l’existence du fils de Maralee[/caption]

Khloe et Tristan attendent un deuxième enfant ensemble, un petit garçon, qui a tout simplement terrassé les fans.

Selon TMZ, leur nouvel ajout après la fille True, quatre ans, doit naître via une mère porteuse et devrait arriver “dans quelques jours” sinon “déjà”.

Les représentants de Khloe ont confirmé la grossesse dans un Twitter déclaration en disant que “True aura un frère qui a été conçu en novembre.”

L’année dernière, le joueur de la NBA a trompé la célèbre star de télé-réalité et a admis avoir engendré un enfant nommé Theo avec l’ancienne maîtresse Maralee, également âgée de 31 ans.

La date de conception de Khloe et Tristan survient avant que son infidélité ne soit découverte par elle dans son émission Hulu.

Mais l’athlète n’aurait toujours pas réglé les choses en ce qui concerne Maralee.

Elle poursuit la star de la NBA pour pension alimentaire pour enfants et ce depuis des mois maintenant.

“Maralee a dit à des amis que Tristan ne payait toujours pas de pension alimentaire pour enfants”, a partagé une source avec The Sun le vendredi 15 juillet.





“Et [he] veut se battre contre cela devant les tribunaux », ont-ils ajouté.

Tristan est également le père de son fils Prince, cinq ans, avec son ex Jordan Craig, en plus de True et de Theo, maintenant âgé de sept mois.

Le Sun a demandé des commentaires aux représentants de Tristan à ce sujet, mais n’a pas eu de réponse.

« NON RÉSOLU JURIDIQUEMENT »

Maralee a affirmé que le joueur des Chicago Bulls n’avait jamais rencontré son fils en bas âge au milieu du refus de paiement.

Le représentant de Maralee, Harvey Englander, a affirmé que le père du garçon “n’a fait aucune tentative pour rencontrer leur fils et n’a fourni aucune aide financière”.

Elle a déménagé de la Californie au Texas et il l’a qualifiée de “chercheuse d’or” au milieu de leur vilaine bataille pour la garde.

En mars 2022, elle a exigé que le basketteur paie environ “47 000 dollars” par mois et 1 million de dollars de frais juridiques.

Selon Us Weekly, elle a affirmé que la star du sport avait un “revenu de 9,7 millions de dollars à lui seul” en tant qu’athlète professionnel.

Maralee a demandé une « pension alimentaire mensuelle indicative de 47 424 $ ».

En janvier, l’avocat du mariage de New York, Morghan Leia Richardson, a déclaré à HollywoodLife que Tristan devra payer jusqu’à ce que le nouveau-né ait 18 ans et que son revenu serait calculé.

“Un argument en faveur d’un prix plus important serait de s’assurer que l’enfant a le même style de vie ou un style de vie similaire dans les deux foyers.”

Au milieu de tout cela, une source a déclaré à US Weekly le 15 juillet : “Elle est vraiment concentrée sur l’éducation de Theo.”

Le point de vente a ajouté qu’elle “navigue dans la maternité en tant que mère célibataire” et qu’elle n’est pas “surprise” qu’il élargisse sa progéniture en général.

“Au cours de leur relation, il lui a dit qu’il voulait cinq à six enfants”, a déclaré la source avec fracas.

Il a également partagé la vedette dans un clip vidéo de Drake où le rappeur a épousé 26 femmes.

KHLO-ING TOUT SEUL ?

Une autre source a déclaré plus tôt au Sun que Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre, à part la coparentalité de leur fille.

En effet, des initiés ont affirmé que les ex avaient déjà prévu d’avoir un deuxième enfant ensemble lorsque Khloe a appris l’infidélité de son bébé papa.

“Le bébé a été conçu par mère porteuse avant qu’il ne soit révélé à Khloé et au public que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre en décembre”, a expliqué un informateur.

La sœur de Khloe, Kim, a utilisé une mère porteuse pour ses troisième et quatrième enfants avec son ex Kanye West.

Khloe et Tristan étaient encore et encore de 2016 à 2021, quand il a avoué avoir trompé Khloe avec Maralee.

Cela dit, le couple a interagi sur les réseaux sociaux et Tristan a récemment acheté des fleurs à Khloe, qu’elle a postées, en le taguant, avant de les supprimer.

Il a également partagé une citation sur l’amélioration de soi le jour où la nouvelle de leur nouvel ajout est tombée.

SCANDALE TRISTAN

En janvier, Tristan a admis dans un long post sur Instagram qu’il était bien le père de l’enfant de Maralee.

Tristan a révélé les résultats de paternité, il a également présenté des excuses publiques à Khloe.

“Khloe, tu ne mérites pas ça. Vous ne méritez pas le chagrin et l’humiliation que je vous ai causés », a déclaré Tristan à l’époque.

« Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois.

“J’ai le plus grand respect et amour pour vous, quoi que vous puissiez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.

Avant que Tristan n’accueille sa fille True avec l’ancien de L’incroyable famille Kardashian, son ex Jordan a donné naissance à leur fils.

Selon RadarOnline, Tristan a été condamné à payer à Jordan 40 000 $ de pension alimentaire mensuelle pour enfants le premier jour de chaque mois.

Tristan doit payer la pension alimentaire jusqu’à ce que Prince atteigne l’âge de 18 ans, ou jusqu’à ce que son fils « obtienne son diplôme d’études secondaires ou devienne autonome, émancipé ou ordonné par le tribunal ».

Il semble avoir une relation avec son fils Prince, l’un de ses futurs quatre enfants.

Instagram/maraleenichols

La petite maman de Tristan, Maralee, “n’a toujours pas reçu de pension alimentaire pour enfants” et le joueur de la NBA “veut se battre devant les tribunaux”[/caption]

Instagram / Tristan Thompson

Il attend maintenant son deuxième enfant, un garçon, avec Khloe Kardashian après True, quatre[/caption]

instagram/realtristan13

En plus du fils de Maralee, Theo et Khloe’s True, il est également père de Prince avec un troisième ex pour qui il paie une pension alimentaire – il sera bientôt père de quatre enfants[/caption]