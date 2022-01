Tristan Thompson fait « beaucoup d’introspection » après avoir « décevant » Khloe avec un scandale de paternité

Tourner une nouvelle page ? Tristan sait qu’il doit « grandir vite » car il « n’aura probablement pas une autre chance » avec Khloe après avoir engendré un bébé avec une autre femme.

Tristan Thompson est en train d’accepter les retombées de son scandale de paternité. Le joueur de la NBA, 30 ans, se rend compte qu’il avait gâché sa relation avec Khloe Kardashian, 37 ans, et sa famille après qu’il a été révélé qu’il avait engendré un bébé avec une autre femme. « Tristan sait que Khloe en a fini avec lui pour le moment. Il sent qu’il l’a déçue, elle et sa famille, et il n’est pas sûr s’il reste quelque chose à faire à ce stade », a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie. « Autant que Tristan aimerait que Khloe se réchauffe avec lui, il a accepté qu’il ait fait son lit et maintenant il doit s’y allonger.

Bien qu’il se concentre sur le basket-ball et l’entraînement pour le moment, il n’est pas non plus dans une «relation engagée» et «autorisé à passer du temps avec qui il veut» – mais il doit toujours être conscient d’avoir son «entreprise privée là-bas pour tout le monde à voir », a ajouté l’initié. « Il sait qu’il fait l’objet d’un examen minutieux en ce moment et il aimerait juste faire profil bas un peu. »

C’est clairement un moment crucial pour le père de trois enfants, car sa vie professionnelle et personnelle ont toutes deux besoin d’une attention sérieuse. « Tristan est à la croisée des chemins avec sa carrière et sa vie amoureuse », a rapporté EXCLUSIVEMENT une autre source à HollywoodLife. « Il n’a pas de contrat pour la saison prochaine, et il décide toujours de ce qu’il va faire sur ce front et s’il chercherait une nouvelle équipe ou s’il prendrait simplement sa retraite. Il a toujours ces discussions avec lui-même.

L’un des meilleurs scénarios pour Tristan, selon la source, est de jouer dans une équipe NBA en lice où il pourrait également être « proche » de Khloe et de leur fille de 3 ans. Vrai, car il doit prendre en considération la prochaine étape en tant que coparentalité. « Quand il s’agit de Khloe, il sait qu’il n’aura probablement plus jamais d’autre chance avec elle, alors il doit trouver comment être le meilleur père qu’il puisse être et le meilleur co-parent qu’il puisse être », le l’initié a expliqué. « Beaucoup d’introspection dans les prochains mois pour Tristan. Il doit grandir vite et rattraper la vie qu’il s’est créée – à la fois la mauvaise et la bonne. Les prochains mois « devraient être intéressants » pour voir comment Tristan « relève ces nouveaux défis ».