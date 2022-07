Tristan Thompson et Mystery Woman se tiennent la main après avoir fait la fête en Grèce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Papadakis Press/MEGA

Pourtant Tristian Thompson n’est plus avec Khloe kardashian, il n’était certainement pas seul après une soirée en boîte à Mykonos, en Grèce. Vers 5 heures du matin dimanche (17 juillet), Tristan, 31 ans, a bercé une chemise à fleurs tout en marchant main dans la main avec une femme mystérieuse. Dans la vidéo de TMZ, Tristan et cette femme inconnue se sont livrés à ce PDA alors qu’ils déambulaient sur la place. Tristan aurait «fait la fête dans un club appelé Bonbonnière», selon TMZ (qui théorise que Tristan l’a peut-être rencontrée pendant son absence.).

Quelques jours avant cette promenade de fin de soirée/tôt le matin, Tristan s’est promené dans Mykonos. Ses vacances en Grèce ont suivi l’annonce que lui et Khloé, 38 ans, avaient un deuxième enfant par maternité de substitution. Lors de la première apparition publique de Tristan depuis l’annonce du nouveau bébé, il portait une chemise boutonnée à manches courtes et à motif cachemire turquoise avec un short assorti. Il ressemblait à n’importe quel autre touriste appréciant la ville, sauf que Tristan mesure 6’9 “et est impliqué dans suffisamment de drames pour remplir une saison entière de Les Kardashian.

Le représentant de Khloé a confirmé HollywoodLa Vie ce “Vrai [Thompson] aura un frère qui a été conçu en novembre”, ajoutant que Khloé est “incroyablement reconnaissante envers la mère porteuse extraordinaire pour une si belle bénédiction”. L’enfant, apparemment un garçon, devrait arriver bientôt.

La relation entre Khloé et Tristan a été difficile, avec plus de bas que de hauts. En 2021, Khloe et Tristan se sont réunis – pour se séparer peu de temps après. “Nous sommes juste devenus vraiment authentiques, de grands amis les uns avec les autres et de grands coparents”, a expliqué Khloe lors de la L’incroyable famille Kardashian réunion. “C’est un super papa. C’était juste cette progression naturelle. Je ne dis pas que c’est ce que j’encouragerais les autres à faire. C’est juste ce qui s’est passé naturellement pour lui et moi.

L’émission spéciale a été diffusée le 20 juin. Le 21 juin, les deux hommes s’étaient séparés à propos d’un autre scandale d’infidélité. Malgré cela, Khloé et Tristan sont restés en bons termes jusqu’à leur séparation en décembre 2021, après avoir appris qu’il avait engendré un enfant avec Maralee Nichols.

Avant cela, Khloé avait fait savoir qu’elle voulait un autre bébé. “Chaque fois que je poste une vidéo de True, [Kim Kardashian] me DM, et elle dit: «Elle ne peut pas jouer toute seule toute sa vie» », a déclaré Khloe à Tristan dans un épisode de février 2021 de KUWTK. “Dans ma tête, quand j’allais avoir des enfants, je n’aurais jamais imaginé avoir un enfant unique.”