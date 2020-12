Bienvenue à Boston, Khloe!

Beantown traite Khloe kardashian et Tristan Thompson droite. Le couple a affronté la ville pour un rendez-vous le mardi 15 décembre, maintenant que Tristan a officiellement déménagé dans le cadre de son contrat de deux ans de 19 millions de dollars pour jouer au basket-ball pour les Boston Celtics.

Une source a déclaré en exclusivité à E! Nouvelles que Khloe, Tristan et une troisième personne se sont rencontrés à Zuma à l’intérieur de l’hôtel Four Seasons pour un dîner de 90 minutes. Ils sont entrés par l’avant du restaurant d’inspiration japonaise et ont mangé dans la salle à manger privée derrière la cuisine du chef, pour un repas intime.

« Tristan est allé à Zuma plusieurs fois par le passé », nous dit-on à propos de l’un de ses nouveaux endroits préférés dans la ville.

Il semble que le dîner était la cerise sur le gâteau de la romance réconciliée de Khloe et Tristan. Un autre initié a dit à E! News, « Tristan est très engagé envers Khloe et ils sont en bons termes en ce moment. »