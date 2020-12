Tristan Thompson a été aperçu en train de dîner dans sa nouvelle ville de Boston alors que sa petite amie Khloe Kardashian est à des milliers de kilomètres à Los Angeles.

Le basketteur, 29 ans, a été photographié avec son assistante au Zuma, un restaurant à l’intérieur de l’hôtel Four Seasons à Boston, dimanche soir.

Khloe, quant à lui, a été vue ce week-end à travers le pays à Malibu avec sa sœur Kim. le La femme de 36 ans a relancé sa relation avec son ex cette année pendant la pandémie.

« Je lui ai parlé et je l’ai accueilli à Boston », a déclaré le collègue à DailyMail.com. «C’était juste lui et la fille au dîner.

L’assistante anonyme a été vue dans un sweat à capuche gris décontracté et avait ses cheveux blonds attachés dans un chignon en désordre, tandis que Tristan portait également des sweats gris.

L’athlète a récemment signé un contrat de 19 millions de dollars sur deux ans avec les Boston Celtics après neuf saisons avec les Cleveland Cavaliers.

Une source a déclaré à DailyMail.com que son assistant était là pour l’aider à s’installer dans sa nouvelle ville.

Il prévoit de partager son temps entre Boston et Los Angeles, mais on ne sait pas si Khloe envisage de déménager à Boston pour être avec lui.

Des sources ont déclaré à Entertainment Tonight que la star de la télé-réalité avait du mal à l’idée que Tristan déménage à Boston.

« Tristan à Boston est une pilule difficile à avaler pour Khloe, d’autant plus qu’elle et Tristan se débrouillent beaucoup mieux en couple et en famille ces derniers temps », a déclaré la source.

«Khloe est particulièrement en train de le traverser, mais fait de son mieux pour garder la tête haute et rester positive.

Le couple, qui coparraine leur fille True, âgée de deux ans, s’est remis ensemble après que les scandales de triche de Tristan les ont amenés à se séparer en février dernier.

L’œil errant de l’athlète a fait la une des journaux lorsqu’il a été révélé qu’il avait trompé Khloe avec plusieurs femmes pendant sa grossesse.

Sa séance de rencontre avec l’ami de la famille Kardashian, Jordyn Woods, en février 2019, a choqué Khloe et conduit à leur rupture.

Le couple a relancé leur relation pendant la pandémie après des scandales de triche, qui se sont produits alors qu’elle était enceinte de leur fille de deux ans, True

Khloe a été vue samedi à Malibu dans un ensemble entièrement noir composé d’un t-shirt noué qui montrait un éclat de son ventre.

Elle a associé cela à des leggings noirs, des escarpins noirs à bouts pointus et a fait essayer une veste noire brillante autour de sa taille.

Khloe portait des lunettes de soleil réfléchissantes avec un masque noir et avait ses cheveux couleur miel en une queue de cheval supérieure qui tombait en cascade sous ses épaules.

Elle portait également un sac à main matelassé en cuir noir fantaisie avec une chaîne en or.

Khloe a clairement apprécié l’attention des punaises, se pavanant le long du trottoir avec Kim, qui portait un simple haut crème sans manches et un pantalon en peau de serpent bicolore voyante.