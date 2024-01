Tristan Thompson des Cavaliers a suspendu 25 matchs pour avoir enfreint la politique antidrogue de la NBA avec des tests positifs

CLEVELAND (AP) – Tristan Thompson a donné aux Cavaliers un autre problème à gérer.

Le centre de sauvegarde de Cleveland a été suspendu mardi 25 matchs sans solde par la NBA pour avoir violé la politique anti-drogue de la ligue, une pénalité qui le maintiendra hors de la rotation et hors du terrain pendant deux mois.

Selon la ligue, Thompson, 32 ans, a été testé positif à l’ibutamoren, une hormone de croissance, et au SARM LGD-4033, couramment utilisé par les culturistes et les haltérophiles pour le renforcement musculaire.

Thompson commencera à purger sa suspension mercredi lorsque les Cavs, qui ont remporté huit matchs consécutifs, joueront le premier de deux en trois jours à Milwaukee. Il pourra revenir le 16 mars contre Houston.

Les Cavs ont réussi à éviter les blessures des partants Darius Garland et Evan Mobley et jouent leur meilleur ballon depuis la mi-décembre. L’absence de Thompson nuira à la profondeur du banc de l’équipe.

L’équipe a publié un communiqué quelques heures après l’annonce de la ligue.

“Les Cavaliers de Cleveland soutiennent pleinement le programme antidrogue NBA/NBAPA, et nous sommes déçus des récentes nouvelles concernant Tristan Thompson”, ont déclaré les Cavs. « Son absence du match aura un impact sur notre équipe. Nous soutenons Tristan et offrons notre soutien tout au long de cette période de suspension.

Pendant la suspension, Thompson est autorisé à voyager et à s’entraîner. La seule restriction est qu’il doit être hors de l’arène au moins deux heures avant l’annonce de tout match.

Thompson en est à son deuxième passage avec les Cavs, qui avaient initialement repêché le Canadien au quatrième rang du repêchage de 2011. Thompson de 6 pieds 11 pouces est devenu un joueur bien-aimé à Cleveland. Il était membre de l’équipe du championnat NBA 2016, qui a remporté le premier titre sportif professionnel majeur de la ville depuis 1964.

Thompson a passé ses neuf premières saisons en tant que professionnel avec les Cavs avant de rebondir. Il a également joué avec Boston, Sacramento, Indiana, Chicago et les Lakers de Los Angeles.

Les Cavs l’ont re-signé en tant qu’agent libre pour un contrat d’un an avant cette saison. Il n’a en moyenne que 3,8 points et 3,9 rebonds en 12 minutes, mais Thompson a également aidé Cleveland à surmonter une série de blessures.

Cleveland est privé de Garland (mâchoire cassée) et de l’attaquant Mobley (opération du genou) depuis plus d’un mois. Cependant, les Cavs sont allés 13-3 sans eux et, avec 26-15, ils se sont hissés à la 4e place de la Conférence Est.

Garland a été autorisé à reprendre ses entraînements sur le terrain la semaine dernière après avoir retiré le câblage de sa mâchoire, et Mobley a récemment augmenté son activité. Les deux joueurs devraient revenir dans l’alignement le mois prochain.

Thompson a récolté quatre points et cinq rebonds lors de la victoire 126-99 de Cleveland à Orlando lundi soir.

___

APNBA : https://apnews.com/hub/NBA