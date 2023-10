Tristan Thompson appelle Khloé Kardashian sa « personne »

Malgré leur passé tumultueux, Khloé Kardashian et Tristan Thompson travaillent sur la façon de vivre leur vie de famille.

Dans le dernier épisode de Les Kardashian, le joueur de NBA est revenu sur le scandale de paternité qui a ébranlé sa relation avec la star de télé-réalité. Le joueur des Cleveland Cavaliers a accueilli son fils Theo, 22 mois, avec l’entraîneur Maralee Nichols en 2021, alors qu’il se préparait à accueillir son deuxième bébé avec Khloé via une mère porteuse.

Avance rapide jusqu’en 2023, et Thompson s’est retrouvé à se demander pourquoi il ferait des choses pour « blesser » l’une des personnes les plus proches de lui.

« Je pense qu’au cours de ce voyage que j’ai entrepris en ce moment, en particulier ce qui est arrivé à ma mère, je me demande toujours : ‘Pourquoi faire certaines choses pour blesser certaines personnes ?' », a déclaré Tristan au fondateur de Good American en octobre. .5 épisode de Les Kardashianselon E! Nouvelles. «Je pense que la chose qui me vient toujours à l’esprit, c’est comme si je savais à quel point je tiens à toi, je sais à quel point je t’aime. Tu es mon meilleur ami. Je rencontre ma personne. Comment se fait-il que je lui ai fait autant de mal ? Pourquoi te faire subir ça ?

Du côté de Khloé, elle se demande également pourquoi le joueur de baseball la traiterait ainsi, insistant sur le fait qu’elle a entendu Thompson l’appeler sa « personne » plusieurs fois auparavant. Elle fait également référence au fait que le scandale de paternité n’est pas la seule fois où il a été infidèle au cours de leur relation intermittente.

« Je ne dis pas que je ne le crois pas, mais j’ai entendu cela et, bien sûr, cela m’a déjà mis en colère », a déclaré Kardashian dans un confessionnal. « Parce que je me dis : ‘Eh bien, si je le suis, alors pourquoi m’aurais-tu traité de cette façon ? Et combien de fois. Ce n’est pas une chose ponctuelle et nous y sommes. J’aime l’amour et je suis un romantique désespéré, mais cela ne changera pas ce que je ressens et ce qui s’est passé.

Pourtant, la famille est toujours la chose la plus importante pour Khloé, elle continuera donc à soutenir Tristan en tant que membre de son équipe, qu’ils soient ensemble ou non.

« Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas une famille « œil pour œil », surtout en cas de besoin », a-t-elle déclaré au Cavalier. « C’est à ce moment-là que vous vous rassemblez et que je veux être bon pour les vies qui suivront. Je veux que mon karma soit toujours génial. Et je ne justifie rien de ce que vous avez fait. Je veux dire, évidemment, tout ce que tu as fait, c’était foutu et je suis assez fort pour que ça ne me brise pas.

Kardashian poursuit en expliquant que si Thompson pense qu’ils sont censés l’être, alors leur séparation devrait avoir un impact incroyable sur sa vie dans son ensemble.

« Si ce que tu dis est vrai, si tu pensais vraiment que j’étais ta personne ou peu importe ce que tu viens de dire, alors cela signifie que tu te sentiras d’autant plus affecté par ma perte et que tu voudras changer, pour toi-même – pas parce qu’il y a un prix à la fin. fin », a-t-elle insisté, selon E! Nouvelles. « Nous allons être dans la vie l’un de l’autre pour le reste de notre vie à cause de nos enfants, donc je ne vais pas lutter contre cela et je vais m’assurer que ce soit aussi agréable que possible, pour moi. »

La sœur de Khloé, Kim Kardashian, a apparemment été beaucoup plus facile à convaincre, chantant les louanges de Tristan pour être « un si bon ami », même s’il savait que les téléspectateurs la détesteraient pour cela.

« C’est tellement fou parce que c’est un très bon ami et un si bon père, mais il n’arrivait tout simplement pas à s’en sortir dans ce domaine, comme être un petit ami fidèle », a déclaré Kim en riant.

Le fondateur de Skims a poursuivi en disant que Thompson l’avait aidée dans ses moments difficiles en tant que mère, compensant ainsi le mauvais côté qu’il avait montré dans son passé.

« Quand il m’a vu avoir des difficultés avec mes enfants, il est intervenu, il a commencé à se présenter aux matchs, il vient chercher Saint, l’emmène dîner et il viendra toujours à ma défense, surtout quand il s’agit de trucs entre moi et mon ex, et je n’ai jamais oublié ça », a expliqué Kim.

Kim et Tristan sont apparemment de bons amis et ont récemment fait la une des journaux pour leurs lieux de rencontre.