«Tristan m’apporte de la nourriture», expliqua-t-elle. «Et puis, il va frapper à la porte et j’attends 30 secondes ou une minute, puis je vais le chercher.

Au milieu de sa quarantaine, Khloe FaceTimed avec Tristan et a regardé lui et True fêter son 29e anniversaire. Presque immédiatement, True a reconnu «Mommy» au téléphone.

Plus tard, Khloe a noté qu’entendre True l’appeler ressemblait à de la «torture». Heureusement, il semblait que Tristan avait une maîtrise des choses.

«Tristan ne vit pas ici, il a sa propre maison, mais j’apprécie vraiment à quel point il a été attentif et responsable», a déclaré Khloe dans un confessionnal. « Je veux dire, il me demande le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ce que je veux manger. Il le prend littéralement pour moi, le met sur un plateau, le laisse devant ma porte. Nous avons un petit système. »