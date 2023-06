Tristan Tate gémit qu’il est un «dommage collatéral» dans la «guerre» contre son frère Andrew après que le couple a été accusé de viol et de crime organisé

TRISTAN Tate a affirmé qu’il était un dommage collatéral dans la « guerre » contre Andrew, alors que les frères font face à des accusations de viol et de crime organisé.

L’influenceur de 34 ans a déclaré qu’il ne regrettait pas une seconde d’être resté chez son frère aîné et partenaire commercial, 36 ans.

2 Tristan Tate, à droite, vu avec Andrew, dit qu’il ne regrette pas d’être resté aux côtés de son frère Crédit : AP

Tristan est cité par Realitatea en disant: «Je déteste dire cela, mais je suis pleinement conscient que je n’aurais pas été banni (sur les réseaux sociaux) ou probablement allé en prison si je n’étais pas le frère d’Andrew.

«Je ne suis pas fou à ce sujet. Je suis content qu’ils aient dit que j’étais « coupable par association », je suis content qu’ils m’aient jeté en prison.

« Et s’ils l’incriminent pour de vrai et le renvoient, ils feraient mieux de me renvoyer aussi ou je serai moi-même en prison. ”

Tristan a ajouté : « Personne ne peut devenir un héros seul.

« Disons, hypothétiquement, qu’un milliardaire charismatique est venu et a dit ‘Je veux devenir le leader de l’Angleterre !’. Il n’a aucune chance.

« Il doit créer son propre parti politique, perdre toutes les élections dans toutes les circonscriptions du Royaume-Uni et vous n’entendrez plus jamais parler de lui. »

Les commentaires interviennent après que le couple, qui a la double nationalité américaine et britannique, et deux suspectes roumaines ont été officiellement inculpés.

Les frères Tate ont été libérés de la prison infernale dans laquelle ils avaient été détenus pendant trois mois le 31 mars en résidence surveillée.

On pense que le procès prendra plusieurs années – et il ne commencera pas immédiatement.

L’acte d’accusation indique que les quatre accusés ont formé un groupe criminel organisé en 2021 pour trafic d’êtres humains en Roumanie.

Les procureurs allèguent que sept femmes victimes ont été recrutées par Andrew Tate par le biais de fausses promesses de mariage ou d’une relation, connue sous le nom de « méthode loverboy ».

Andrew a également été accusé de viol et Tristan a été accusé d’avoir incité d’autres personnes à la violence.

En vertu de la législation roumaine, la traite des adultes est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans.

L’affaire a été transmise à un tribunal de Bucarest, où un juge dispose de 60 jours pour inspecter les dossiers afin de garantir la légalité.

Les procureurs ont également ordonné la saisie de 15 bâtiments, 15 supercars et d’autres actifs tels que des montres flash – ainsi qu’une fortune en crypto-monnaie.

Tous les accusés, les frères Tate et les deux femmes, ont nié les allégations portées contre eux.

Andrew a accusé les autorités d’avoir tenté de « voler sa richesse » après la publication de l’acte d’accusation.

Il a écrit sur Twitter: « Je suis sûr que cette affaire n’a absolument rien à voir avec le vol de ma richesse. »

Un porte-parole du couple a déclaré: «L’acte d’accusation d’Andrew et Tristan Tate a été envoyé au tribunal… bien que cette nouvelle soit sans aucun doute prévisible, nous saisissons l’occasion qu’elle présente pour démontrer leur innocence et faire valoir leur réputation.

« Notre objectif principal sera d’établir la vérité et d’assurer un examen juste et impartial des preuves que l’équipe juridique soumettra.

« L’équipe juridique de Tate est prête à coopérer pleinement avec les autorités compétentes, en présentant toutes les preuves nécessaires pour disculper les frères et exposer toute mauvaise interprétation ou fausse accusation. »

Cela survient alors que Tate pourrait être poursuivi devant la Haute Cour après que quatre femmes britanniques l’ont accusé de viol et d’agression sexuelle.

Les avocats représentant les victimes présumées ont remis des documents judiciaires à Tate la semaine dernière dans son enceinte à Bucarest.

Les femmes disent que les agressions sexuelles se sont produites entre 2013 et 2016 lorsque Tate vivait encore au Royaume-Uni.

McCue Jury & Partners fait un financement participatif pour collecter 50 000 £ afin de porter l’affaire devant un tribunal civil dans l’espoir que cela déclenchera une enquête criminelle.

Tate a d’abord acquis une renommée après une apparition de courte durée sur Big Brother.

Il a été largué de l’émission de téléréalité après que des images présumées de lui battant une femme aient été diffusées en ligne.

Tate a ensuite construit une image qui a séduit les adolescents – créant un empire en ligne qui a fait de lui l’une des personnes les plus recherchées sur Google.

Se faisant passer pour des conseils de style de vie, une grande partie du contenu est considérée comme hautement sexiste et est considérée comme faisant la promotion de la violence à l’égard des femmes.

Son influence s’est propagée de manière inquiétante parmi les jeunes hommes et les garçons, un député britannique affirmant qu’il « lave le cerveau » des enfants.

Andrew Tate a précédemment affirmé qu’il était un « billionnaire », mais son « véritable » empire a été exposé, les flics roumains affirmant qu’il valait environ 10 millions de livres sterling.

L’unité de police roumaine chargée de lutter contre le crime organisé – DIICOT – avait sondé les frères depuis leur arrestation en décembre dernier.

Tate s’est déjà vanté de sa richesse – avec des suggestions de sa fortune allant de 100 millions de livres sterling à être le «premier milliardaire du monde» autoproclamé.