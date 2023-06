Tristan Tate a qualifié «l’homme le plus riche du monde avec une réserve de Bitcoin de 500 milliards de livres sterling» – mais les flics révèlent sa VRAIE fortune

TRISTAN Tate a été qualifié d ‘ »homme le plus riche du monde » après qu’il ait été signalé qu’il possédait 500 milliards de livres sterling d’actifs cryptographiques.

Mais les flics roumains ont révélé la véritable fortune de l’influenceur, estimée à environ 10 millions de livres sterling.

6 Tristan a été surnommé « l’homme le plus riche du monde » Crédit : AFP

6 Tristan a confirmé que les deux frères partagent le même compte bancaire Crédit : AP

6 Les flics roumains ont saisi des voitures de luxe au domicile de Tate à Bucarest

6 Une Lamborghini a également été retirée de la propriété

Tristan était surnommé le « plus riche homme dans le monde » en raison d’un tweet circulant hier qui affirmait qu’il avait 380 millions de dollars d’actifs cryptographiques.

Des sources ont révélé au Sun Online que le tweet était basé sur une mauvaise traduction des médias roumains et que sa valeur nette réelle est bien inférieure.

Répondant aux spéculations sur ses finances, Tristan a tweeté: « N’oubliez jamais que les médias grand public pensent que je possède 21 000 000 de bitcoins. »

Son commentaire a été retweeté par un compte crypto qui disait : « Félicitations Tristan pour avoir été proclamé le plus riche homme dans le monde avec une valeur nette de 564 milliards de dollars.

L’homme de 34 ans a également admis que lui et son frère aîné Andrew partageaient un compte bancaire.

Lorsqu’on lui a demandé si lui et son frère « partageaient le même compte bancaire et aucun d’entre vous ne se soucie de savoir qui fabrique ou possède quoi », Tristan a simplement répondu : « C’est vrai ».

The Sun Online a révélé en exclusivité que le duo accusé d’infractions de trafic sexuel vaut en réalité environ 10 millions de livres sterling.

Tate fait face à un procès pour des allégations de trafic et de viol – et ils nient fermement toutes les allégations portées contre eux.

Tristan a gémi qu’il était un dommage collatéral dans la « guerre » contre Andrew mais a admis qu’il ne regrettait pas une seconde d’être resté avec son frère aîné.

Dans le cadre de l’enquête en cours, la Roumanie a organisé crime police L’unité DIICOT a répertorié les actifs luxueux des frères, notamment des voitures flashy et des propriétés chères.

Une source a déclaré à The Sun Online : « Les plus gros actifs des frères Tate sont leurs voitures – qui sont estimées à environ 8 millions de livres sterling », a déclaré une source à The Sun Online.

« Leurs maisons et terres sont également estimées à plus de 2 millions de livres sterling. »

La liste par le Roumanie police comprend 15 luxe voitures, 15 propriétés, 14 montres, deux «lingots» et des actions dans quatre sociétés ainsi que des actifs cryptographiques estimés à 21 Bitcoin.

Les investissements de l’entreprise ne valaient que 84 000 £.

Andrew s’est déjà vanté de sa richesse – et a affirmé qu’il était le « premier milliardaire du monde ».

Tate s’est souvent vanté de sa richesse – prétendant parfois qu’il était un « billionnaire ».

Pendant ce temps, les flics poursuivent leur enquête sur les finances de Tate au milieu d’allégations de blanchiment d’argent.

La source a ajouté: « Quant à leurs comptes, des investigations supplémentaires sont à faire, car il existe également un autre dossier sur leurs noms pour blanchiment d’argent, dossier qui est loin d’être clos. »

Les deux frères se vanteraient de leur style de vie somptueux sur les réseaux sociaux.

Les images montraient la collection de voitures des Tates dans leur complexe de type entrepôt de 600 000 £ à la périphérie de Bucarest, y compris une Lamborghini, une Aston Martin, une Ferrariet une Rolls Royce.

Mais les avocats de Tate ont même affirmé qu’il jouait un « personnage » en ligne à des fins de divertissement.

Tristan et Andrew ont été libérés de la prison infernale dans laquelle ils étaient détenus après leur arrestation en décembre.

Le couple, aux côtés de deux suspectes roumaines, a été officiellement accusé d’avoir formé un groupe criminel organisé pour la traite des êtres humains en Roumanie.

Tate a également été accusé de viol et Tristan a été accusé d’avoir incité d’autres personnes à la violence.

Un porte-parole du couple a déclaré: « L’acte d’accusation d’Andrew et Tristan Tate a été envoyé au rechercherselon le récent communiqué de presse du DIICOT.

« Alors que ce nouvelles est sans aucun doute prévisible, nous saisissons l’opportunité qu’elle présente de démontrer leur innocence et de faire valoir leur réputation.

« Notre objectif principal sera d’établir la vérité et d’assurer un examen juste et impartial des preuves que l’équipe juridique soumettra.

« L’équipe juridique de Tate est prête à coopérer pleinement avec les autorités compétentes, en présentant toutes les preuves nécessaires pour disculper les frères et exposer toute mauvaise interprétation ou fausse accusation. »

6 Une Ferrari a également été remorquée par les flics