Tristan Oelrichs est l’étudiant du mois de mai de Sterling – Shaw Local

Tristan Oelrichs est étudiant du mois de mai à Sterling. C’est un senior de 18 ans. Son parent est John Oelrichs. Ses frères et sœurs sont Jakob, John J. et David Oelrichs.

Quelle classe trouvez-vous vraiment intéressante ?

Je trouve que le cours d’espagnol 2 de Cesar Guerrero est mon cours le plus engageant. Nous travaillons fréquemment en groupes de deux, trois ou quatre pour faire progresser nos compétences en espagnol. Nous lisons également toujours des textes en espagnol pour augmenter nos connaissances en espagnol. Nous écoutons aussi souvent des chansons en espagnol pour faire participer toute la classe.

Bien que toutes ces choses soient très agréables et engageantes, je trouve que les projets d’expression orale et les quiz d’expression orale sont ce qui m’intéresse le plus. Des projets oraux et des quiz me permettent de voir ma progression en espagnol tout au long de l’année, ce que je trouve très utile.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

Après le lycée, je prévois de fréquenter le Sauk Valley Community College pendant deux ans pour me spécialiser en biologie. J’ai ensuite l’intention de passer à une université de quatre ans pour obtenir mon baccalauréat en biologie. J’espère fréquenter l’Université de l’Illinois ou la Northern Illinois University pour cela. Le rêve, cependant, serait d’aller dans une université internationale, de préférence au Royaume-Uni, pour obtenir ce diplôme.

Quelles sont vos deux activités préférées ?

Mon activité parascolaire préférée à laquelle j’ai participé au cours des quatre dernières années doit être le bowling. Même si ce n’est pas un sport populaire, j’ai appris que beaucoup de lycéens le pratiquent encore. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis grâce à l’équipe de bowling de SHS, et j’ai trouvé un passe-temps pour la vie que j’apprécierai toujours à fond. Dans l’ensemble, cependant, le sport et l’équipe de quilles m’ont appris à être plus extravertie, confiante et ambitieuse.

Outre les activités parascolaires, mon activité bénévole préférée est Happy Tails Animal Shelter. J’ai la chance d’apprendre comment bien prendre soin des animaux du refuge et j’aide activement le refuge à prendre soin des animaux dans le besoin.

Veuillez partager un moment significatif.

Je pense que le moment le plus significatif et le plus mémorable que j’ai vécu cette année a été lorsque l’équipe de quilles masculine de SHS a réussi à se qualifier pour les sections après avoir eu une dure matinée de tournois aux régionaux. Il nous restait trois places en dehors des qualifications avec la dernière moitié du tournoi à disputer. Nous avons réussi à passer de la sixième ou septième place à la troisième place. C’était encore plus excitant parce que tout se résumait au dernier match, où nous avons bondi de la cinquième place.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

Mon principal espoir pour l’avenir est de finir par être heureux et satisfait de ma vie. Je veux parcourir le monde et déménager à l’étranger pour poursuivre une carrière dans le domaine de la biologie dans l’espoir de réussir. J’espère aussi m’entourer de personnes qui me soulèvent et pouvoir partager mes expériences de vie avec quelqu’un d’autre.

Chaque école secondaire ou organisation de soutien de la région a son propre processus de sélection des élèves du mois.