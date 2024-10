Tristan Jarry de retour chez les Penguins Net lundi FR24 News France

Tristan Jarry de retour dans Penguins Net lundi



Le gardien des Penguins de Pittsburgh, Tristan Jarry, sera de retour dans l’enceinte lundi contre Montréal. Joel Blomqvist a amorcé des matchs consécutifs pour l’équipe après que Jarry ait été battu 6-0 par les Rangers lors du premier match de la saison de Pittsburgh à domicile. Jarry a terminé le match avec 34 arrêts et un pourcentage d’arrêts de ,850. On s’attendra à ce qu’il fasse beaucoup mieux lundi, même si ce sera un match délicat. Les Canadiens ont une fiche de 2-1-0 lors des premiers matchs de la saison et ont Sam Montembeault en pleine forme entre les bâtons. Au cours des années précédentes, Jarry a connu beaucoup de succès contre Montréal, avec une fiche de 6-1-1 en neuf matchs en carrière.

Source: Pingouins de Pittsburgh