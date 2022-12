Trista Sutter, star de “The Bachelorette”, fête ses 50 ans avec une bobine de maillot de bain lors d’une escapade tropicale: “Vraiment béni”

La toute première star de “Bachelorette”, Trista Sutter, a célébré son 50e anniversaire avec style.

Elle a commémoré l’occasion avec des photos en bikini, de longues promenades sur la plage et des moments de plaisir avec ses proches.

La star de la télé-réalité était tout sourire au Sandals Royal Curaçao Resort, où elle a pratiqué des activités nautiques, notamment de la plongée avec tuba, de la plongée et une croisière en yacht surplombant de magnifiques couchers de soleil.

L’extravagance d’anniversaire d’une semaine de Trista consistait à afficher sa silhouette en forme dans la piscine à débordement du complexe alors qu’elle s’installait à côté de son mari, Ryan Sutter.

ALUM ‘BACHELORETTE’ ET FINALISTE ‘DWTS’ GABBY WINDEY PARLE DES RUMEURS ROMANTIQUES AVEC VINNY GUADAGNINO

Elle a enfilé un bikini string tie-dye et des lunettes de soleil aviateur réfléchissantes violettes.

Le couple a été vu en train de s’amuser dans l’eau, tandis que le mari de Trista la portait sur une autre photo. Les deux ont également profité d’une promenade romantique sur la plage, Trista portant une couverture blanche sur son bikini coloré, avec une fleur dans les cheveux.

“Cet anniversaire signifie simplement détente, décompression et réinitialisation. En plus, les palmiers me rendent heureux !” a déclaré l’ancien “Bachelorette” lors d’une interview avec le magazine People.

Des photos ont montré que Trista a séjourné dans un bungalow privé pendant son escapade tropicale.

“Ryan a pris un bain l’autre soir au moment où le soleil se couchait. C’était le cadre le plus magnifique. C’est juste un rêve”, a-t-elle ajouté, faisant référence à leur vue sur la mer, qui comprenait un service de majordome.

Entourée de ses proches, Trista a organisé un dîner d’anniversaire intime avec vue sur l’océan, sous une guirlande lumineuse.

COUPLES DE FRANCHISE ‘BACHELOR’ ET ‘BACHELORETTE’ QUI SONT TOUJOURS ENSEMBLE

Plusieurs amis et membres de la famille, dont les anciennes élèves de “Bachelorette” Kaitlyn Bristowe et son fiancé Jason Tartick, se sont joints à la célébration. Tout le monde portait des tenues blanches à l’événement marquant.

Trista a été vu posant à côté d’un gâteau rose et blanc avec des fleurs, surmonté d’un cierge magique et d’un signe d’anniversaire qui disait “cinquante” en cursif.

“Tout est simplement magnifique”, a-t-elle déclaré au média. “Je me sens vraiment béni de pouvoir créer ces beaux souvenirs avec les gens que j’aime.”

“Je dois me rappeler que chaque jour que nous avons sur cette planète peut être emporté en un clin d’œil”, a-t-elle fait remarquer.

En 2017, Trista a subi une crise lors de vacances en famille en Croatie et a également été témoin de la bataille de deux ans de son mari Ryan contre la maladie de Lyme.

Le couple a deux enfants ensemble : son fils Maxwell Alston, 15 ans, et sa fille Blakesley Grace, 13 ans.

Trista a ensuite expliqué comment elle se sentait en célébrant une étape importante.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je vais être honnête, je n’aime pas vieillir. Je n’aime pas du tout vieillir, et les changements dans mon corps et les grincements et tout ça. Mais l’alternative n’est pas ce que je veux ! Je Je veux voir mes enfants grandir et vieillir avec Ryan.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous avons eu des difficultés, mais je suis heureuse que Ryan et moi soyons heureux et en bonne santé. Je me sens vraiment chanceuse. C’est une belle vie et j’en suis reconnaissante”, a-t-elle conclu.