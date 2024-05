Trista Sutter « saine et sauve » après les messages cryptiques de son mari Ryan

Ryan et Trista Sutter en 2019.

Célibataire l’ancienne Trista Sutter remet les pendules à l’heure après que les publications énigmatiques de son mari Ryan sur Instagram aient inquiété les fans pour son bien-être.

« Je suis sain et sauf, heureux et en bonne santé, amoureux et reconnaissant », Sutter a écrit sur Instagram samediavec la légende apparaissant à côté d’une photo de sa famille sur la plage au Mexique.

Expliquant son absence après que les messages de Ryan aient suggéré une aliénation entre le couple, lui écrivant qu’elle est « inaccessible » et « en recherche » mais qu’elle lui manque, Sutter a écrit : « Une opportunité de perspective et de croissance personnelle s’est présentée et avec le soutien inconditionnel de ma famille et mes amis, je me suis choisi et je me suis amélioré, sachant que mon travail de mère au foyer et les besoins de fin d’année scolaire de mes enfants étaient entre les mains les meilleures et les plus compétentes.

Elle a ajouté que Ryan « a décidé de partager son amour pour moi dans des messages qui me trouveraient au cours de mes voyages » et s’est émerveillée de la réponse à ses notes.

« Nous regardons Instagram comme un journal numérique. La plupart du temps, le monde n’y prête pas trop attention », a-t-elle écrit. « Cette fois, il n’a rien pu dire de juste et presque tous les médias ont repris ses images et ses légendes « énigmatiques/déroutantes/attirantes/dramatiques ». Pour moi, ils m’ont donné exactement ce dont mon langage d’amour de mots d’affirmation avait besoin pour me faire traverser de sérieux doutes et peurs de moi-même… et c’est tout ce qui compte. Il ne doit aucune explication à personne et n’a besoin d’aucune autorisation pour publier ce qu’il souhaite publier et partager ce qu’il souhaite partager.

Sutter a ajouté qu’elle partagerait « le reste de l’histoire » en « temps voulu ».

Le message de Sutter est le deuxième message de clarification du couple ces derniers jours, avec Ryan abordant auparavant la spéculation.

La semaine dernière, Ryan, émerveillé par l’attention que ses messages ont suscitée 21 ans après le mariage du couple lors d’un mariage télévisé sur ABC, a écrit que son message était destiné à sa femme « pour une époque où elle pourrait éventuellement le lire ».

« Elle a compris le contexte et moi aussi. Personne d’autre ne l’a compris cependant, et c’est là que les choses ont dérapé », a-t-il poursuivi. « Il a été suggéré que Trista était morte, que nous étions en difficulté ou qu’il devait s’agir d’une crise de la quarantaine, parmi de nombreuses autres idées créatives. »

Il a ajouté qu’après que son message ait pris de l’ampleur, il « a commencé à recevoir des SMS d’amis me demandant si j’allais bien. Tout cela parce que ma femme me manquait et j’ai choisi de partager ce que cela ressentait.

En effet, les fans avaient émis l’hypothèse que le couple, qui s’était égalé lors de sa saison 2003 de La bachelorettes’était séparé ou même que Sutter était mort.

Et Sutter avait le sens de l’humour face aux suppositions les plus extrêmes.

« Bon sang les gens. Une fille ne peut-elle pas faire une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/un décès/un divorce en paix par ici ?!, » Sutter a commencé son message en ajoutant les émojis loufoques et joyeux. Et elle l’a conclu en écrivant : « Après tout, les dépressions nerveuses et les séparations nécessitent un repos et une relaxation bien mérités ! »

Plus tôt ce mois-ci, Ryan a partagé un photo en noir et blanc de lui et Sutter, écrivant : « J’aimerais vraiment pouvoir te parler. Je te demande comment tu vas ? Comment s’est passée ta journée. J’aimerais vraiment entendre votre voix – juste pendant une minute. Tant de fois, j’ai appelé sans grand chose à dire, sans réaliser à quel point j’avais de la chance ni à quel point je raterais une opportunité si elle disparaissait.

Il a ajouté que même s’il ne pouvait pas être là pour elle, « ce n’est pas grave parce que je sais que tu as besoin de ce temps, du temps pour te découvrir à nouveau. Alors je serai là pour toi à la place. Je serai là à ton retour. Je serai là pour t’écouter, pour sourire avec toi, peut-être pour pleurer avec toi – je serai là pour t’aimer… je serai là… pour toujours.

Peu de temps après son message initial, Ryan a tenté de rassurer les fans : écrire sur Instagram, « Trista va bien. Nous allons bien. Etaient bon. »

Il a ajouté : « Trista est à un moment de sa vie où elle cherche un peu. Une opportunité s’est présentée qui pourrait l’aider dans cette quête. Avec le soutien de sa famille, elle a réussi. Une partie de ce processus signifie qu’elle nous est temporairement inaccessible. Elle me manque. Elle nous manque.