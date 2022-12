Trista Sutter parle de prendre et de perdre du poids, pourquoi elle pourrait ne pas faire ‘The Bachelorette’ maintenant

La “Bachelorette” originale Trista Sutter a expliqué ce qui l’avait décidée à prendre le contrôle et à retrouver la santé.

Dans une interview révélatrice avec Fox News Digital, elle a partagé comment la pandémie et le confinement ont affecté sa santé mentale et physique.

“Je n’ai pas reçu de diagnostic de dépression, mais maintenant c’était une pandémie et ça l’est toujours. Donc, je suis sûre que je ne suis pas la seule à dire que ce n’était juste, vous savez, pas la période la plus heureuse”, a-t-elle déclaré. m’a dit.

“Je me suis allongée et je n’étais vraiment pas active du tout et j’ai mangé ce que je voulais”, a-t-elle déclaré. Elle a également révélé qu’elle s’était cassé la cheville à l’époque, donc l’activité physique était limitée.

“Vous savez, ces deux choses combinées à un corps de presque 50 ans n’augurent rien de bon pour rester en forme. … J’ai pris du poids, et non pas que j’étais en surpoids, si vous voulez. Je ne me sentais tout simplement pas en bonne santé .”

COUPLES DE FRANCHISE ‘BACHELOR’ ET ‘BACHELORETTE’ QUI SONT TOUJOURS ENSEMBLE

Avec un voyage imminent à Curaçao pour son 50e anniversaire, aux côtés de son mari Ryan et de plusieurs autres couples, dont les autres anciens de “Bachelorette” Kaitlyn Bristowe et Jason Tartick, Trista savait qu’elle voulait faire un changement.

“Je sais qu’il y a cette grande tendance, si vous voulez, ces jours-ci à aimer votre corps, à vous aimer vous-même, n’est-ce pas ? Et [I] soutiens pleinement cela – je soutiens pleinement tous ceux qui acceptent où ils en sont dans la vie et sont reconnaissants d’être en vie. Vous savez, en fin de compte, et c’est – je me sens comme ça”, a-t-elle déclaré avant d’expliquer que son éducation et son diplôme en physiothérapie l’ont fait penser d’une certaine manière.

“Je crois vraiment aux avantages de la forme physique, vous savez, en vivant simplement un mode de vie sain. Et j’avais perdu la trace de cela quand nous étions à la maison pendant la pandémie. J’ai juste en quelque sorte jeté l’éponge et dit:” Vous savez quoi, Je vais tout manger et je ne ferai rien du travail. Et j’ai pensé que cela devait changer. Moi juste pour ma propre santé physique, mentale, toute ma santé. … Pour moi, pour ma famille, je veux pouvoir être là pendant très longtemps.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 2017, Trista a subi une crise lors de vacances en famille en Croatie et a également été témoin de la bataille de deux ans de son mari Ryan contre la maladie de Lyme. Trista a déclaré qu’elle était devenue plus soucieuse de sa santé et de son bien-être alors qu’il poursuivait sa lutte contre la maladie.

“Vous savez, il a été très soucieux de sa santé au cours des deux dernières années en ce qui concerne ce qu’il mange. Et donc c’est un peu une motivation pour nous deux … de manger sainement. Et donc j’ai définitivement pris cela à cœur “, a-t-elle dit à propos de ce qui l’a aidée à se mettre en forme, ainsi qu’un régime alimentaire et de l’exercice.

En ce qui concerne la santé de Ryan, l’ancienne star de télé-réalité et père de deux enfants va mieux.

“Il est guidé par une entreprise ou une organisation appelée Heal Hive, et cela signifie essentiellement qu’il se pique volontairement avec des abeilles”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Les abeilles et le venin d’abeille vont, nous l’espérons, le guérir de sa maladie de Lyme. … Et ça aide en fait.”

Ryan et Trista sont mariés depuis 19 ans, et leur voyage au Sandals Royal Curaçao Resort a été l’occasion de se reconnecter dans leur mariage.

“Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce qui fait un mariage réussi”, a-t-elle déclaré. “Les clichés que vous entendez : communication, amour, amitié et humour, pardon, avoir vraiment le même système de valeurs en termes d’éthique familiale et professionnelle, et vraiment continuer à se soutenir et à être là l’un pour l’autre”, elle a dit.

“C’est mon meilleur ami. C’est ma plus grande pom-pom girl. … J’espère qu’il ressent ça aussi pour moi. … Il n’y a pas vraiment de grand secret. J’ai l’impression que c’est là-bas, et c’est juste une question de rester engagé les uns envers les autres .”

Trista et Ryan sont le premier couple de la franchise “The Bachelorette”, l’émission dérivée du très populaire “The Bachelor”. Ils restent l’une des rares relations réussies de l’émission de téléréalité.

En ce qui concerne “The Bachelorette” maintenant, Trista a déclaré qu’elle soutiendrait toujours la série, mais qu’elle n’était pas sûre de vouloir être candidate.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ils feront toujours partie de la famille. Cela dit, je ne sais vraiment pas si j’avais eu l’opportunité de le faire maintenant avec les réseaux sociaux et toutes les pressions qui existent dans le monde ces jours-ci. Je ne sais pas si J’aurais eu le courage de vraiment postuler simplement en sachant ce que les gens traversent. Mais heureusement, vous savez, nous étions dans la série quand c’était relativement innocent et nous essayions toujours de trouver notre chemin et de comprendre ce que c’était réellement. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour cela. Je suis vraiment reconnaissant pour le spectacle. Je serai toujours un fan.