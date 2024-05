Trista Sutter brise le silence sur son absence et revient auprès de Ryan et de ses enfants

Trista Sutter de Bachelor Nation partage le point sur le combat de son mari contre la maladie de Lyme

Trista Sutter est de retour avec sa famille après une mystérieuse absence.

La première étoile de La bachelorette a retrouvé Ryan Sutter et les enfants Maxwell16 ans, et Blakesley15 ans, et a rompu son silence sur son récent voyage, deux semaines après que son mari ait suscité l’inquiétude des fans avec une série de messages énigmatiques sur la disparition de sa femme.

» Bon sang, les gens. Une fille ne peut-elle pas faire une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/une mort/un divorce en paix par ici ?! » Trista a écrit sur Instagram Le 25 mai, à côté d’une photo d’elle-même, Ryan et leurs enfants debout sur une plage. « Plus sérieusement, pour ceux qui sont concernés, je suis sain et sauf, heureux et en bonne santé, amoureux et reconnaissant. Pour ceux qui préfèrent se concentrer sur l’esprit critique et chercher trop fort l’obscurité, bonne chance pour ça. »

L’homme de 51 ans a poursuivi en expliquant : « Une opportunité de perspective et de croissance personnelle s’est présentée et, avec le soutien inconditionnel de ma famille et de mes amis, j’ai choisi moi-même et m’amélioré, sachant que mon travail de mère au foyer et Les besoins de mes enfants à la fin de l’année scolaire étaient entre les mains les meilleures et les plus compétentes. »