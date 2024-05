Trista Sutter brise le silence après les messages énigmatiques de son mari Ryan Sutter

Ryan Sutter et Trista Sutter assistent au mariage des stars de « The Golden Bachelor » Gerry Turner et Theresa Nist, un événement diffusé sur ABC en janvier 2024.





CNN

—



La « Bachelorette » originale Trista Sutter dit qu’il n’y a rien à voir ici après que les récentes publications de son mari sur les réseaux sociaux aient suscité l’inquiétude de leurs abonnés.

Au cours du week-end, Sutter a posté une photo sur Instagram d’elle, de son mari Ryan Sutter et de leurs deux enfants profitant d’un moment à la plage et a expliqué dans la légende que les inquiétudes des gens n’étaient pas nécessaires.

« Bon sang, les gens », a-t-elle plaisanté. « Une fille ne peut-elle pas vivre une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/une mort/un divorce en paix ici ?! »

« Plus sérieusement, pour les personnes concernées, je suis saine et sauve, heureuse et en bonne santé, amoureuse et reconnaissante », a ajouté Trista Sutter. « Pour ceux qui préfèrent se concentrer sur l’esprit critique et chercher trop fort l’obscurité, bonne chance. »

Tout a commencé après Ryan Sutter a écrit un article pour la fête des mères cela a révélé que sa femme ne célébrait pas cette journée avec sa famille.

«J’aimerais vraiment pouvoir te parler. Je te demande comment tu vas ? Comment s’est passée ta journée », a-t-il écrit. « J’aimerais vraiment entendre ta voix – juste pendant une minute. Tant de fois, j’ai appelé sans grand chose à dire, sans réaliser à quel point j’avais de la chance ni à quel point je raterais une opportunité si elle disparaissait.

Il suivi ce post avec un dans lequel il précise qu’il écrit souvent ses messages « sans se soucier de la manière dont ils seront interprétés et sans absolument aucune intention de tromper ou d’induire qui que ce soit en erreur – c’est la chose la plus éloignée de mon esprit ».

« Trista va bien. Nous allons bien. Etaient bon. Trista est à un moment de sa vie où elle cherche un peu », a-t-il expliqué. « Une opportunité s’est présentée qui pourrait l’aider dans cette quête. Avec le soutien de sa famille, elle a réussi. Une partie de ce processus signifie qu’elle nous est temporairement inaccessible.

Dans un autre article, il a déclaré que même si sa femme « avait compris le contexte » de son message original, « personne d’autre ne l’avait compris » et « c’est là que les choses ont mal tourné ».

Trista Sutter a ajouté un contexte supplémentaire au cours du week-end.

« Une opportunité de perspective et de croissance personnelle s’est présentée et, avec le soutien inconditionnel de ma famille et de mes amis, j’ai choisi moi-même et m’amélioré, sachant que mon travail de mère au foyer et la fin de l’année scolaire de mes enfants les besoins étaient entre les mains les meilleures et les plus compétentes », a-t-elle écrit dans son message. « Mon mari stoïque, qui préfère habituellement la vie privée à la publication, a décidé de partager son amour pour moi dans des messages qui me retrouveraient au cours de mes voyages. Nous regardons Instagram comme un journal numérique.

Le couple a fêté ses 20 ans de mariage en décembre 2023.

Trista Sutter a été la première star de « The Bachelorette » en janvier 2003 et la physiothérapeute a offert sa dernière rose au pompier. Ils sont les parents de leur fils Maxwell, 16 ans, et de leur fille Blakesley, 15 ans.