Trisha Yearwood vend sa maison à Nashville pour 3,334 millions de dollars

Trisha Yearwood a vendu le manoir du Tennessee qu’elle partage avec son mari Garth Brooks pour environ un million de moins que la demande initiale – seulement un jour avant que l’ancien coiffeur et maquilleur du crooner country ne le poursuive en justice pour agression sexuelle et viol.

Selon le inscriptionla maison de 6 553 pieds carrés située à Brentwood, dans le Tennessee, compte cinq chambres et sept salles de bains et est décrite comme un « sanctuaire de sophistication et de tranquillité ».

Le couple a vendu la maison pour 3,334 millions de dollars mardi avant les allégations choquantes – que le chanteur de « Friends in Low Places » a publiquement niées.

Trisha Yearwood et Garth Brooks se produisent sur scène lors de Homeward Bound : A GRAMMY Salute To The Songs Of Paul Simon au Hollywood Pantages Theatre le 6 avril 2022 à Hollywood, Californie. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Garth Brooks et Trisha Yearwood assistent à la 43e cérémonie annuelle des Kennedy Center Honors au Kennedy Center le 21 mai 2021 à Washington, DC. Getty Images

La propriété de 4,42 acres a été mise en vente pour la première fois en mai 2023 pour 4,5 millions de dollars. Il était déjà sur le marché en 2014. La cotation montre que le prix est tombé à 3,950 millions de dollars en avril avant de diminuer à nouveau en septembre à 3,8 millions de dollars.

Yearwood, 60 ans, a acheté la maison en 2000, cinq ans avant qu’elle et Brooks, 62 ans, ne se marient en 2005, selon Agent immobilier.com.

La vaste propriété est décrite dans son classement comme un « domaine historique extraordinaire » niché au centre d’un « terrain privé et vierge ».

La liste mentionnait également deux entrées fermées, ainsi que neuf caméras de surveillance placées dans la propriété.

Jeudi, la nouvelle est tombée qu’une femme qui prétend avoir été la coiffeuse et maquilleuse de Brooks l’a accusé de viol et de coups et blessures – mais le lauréat des Country Music Awards a maintenu son innocence.

La maison de Garth Brooks et Trisha Yearwood au Tennessee. Google Cartes

Il a comparé ces allégations à « une arme chargée brandie » devant son visage.

Le procès, déposé jeudi devant un tribunal de Californie par une femme appelée uniquement « Jane Roe », indique que Brooks l’aurait violée dans une chambre d’hôtel, où elle était seule avec l’artiste et se sentait « piégée » par l’artiste.

À l’époque, en mai 2019, le couple venait de se rendre seul dans son jet privé à Los Angeles pour un enregistrement des Grammys.

La victime présumée a d’abord été embauchée comme coiffeuse et maquilleuse pour Yearwood en 1999, mais a ensuite été transférée dans l’équipe de Brooks en 2017, indique la poursuite.

En plus des agressions sexuelles et des coups et blessures, Brooks est accusé d’avoir exposé à plusieurs reprises ses organes génitaux et ses fesses, de parler de sexe et de partager des fantasmes sexuels avec Roe, de changer régulièrement de vêtements devant elle et de lui envoyer des SMS sexuellement explicites, selon la plainte en le cas, obtenu par CNN.

La poursuite allègue que ces incidents se sont produits en 2019.

« Nous sommes convaincus que Brooks sera tenu responsable de ses actes », ont déclaré les avocats Douglas H. Wigdor, Jeanne M. Christensen et Hayley Baker dans une déclaration à CNN.

Trisha Yearwood et Garth Brooks assistent à la célébration de la biographie « Garth Brooks : The Road I’m On » au Bowery Hotel le 18 novembre 2019 à New York. Getty Images

Garth Brooks et Trisha Yearwood assistent à la 58e Academy Of Country Music Awards au Ford Center at The Star le 11 mai 2023 à Frisco, Texas. FilImage

Brooks avait précédemment nié les allégations de son accusateur et tenté d’empêcher Roe de répéter publiquement ses allégations, selon une plainte précédente qu’il avait déposée sous le nom de « John Doe », selon CNN.

Il a affirmé que la représentation légale de Roe lui avait envoyé une lettre de mise en demeure « confidentielle » alléguant une inconduite sexuelle après qu’il ait refusé sa demande « d’emploi salarié et d’avantages médicaux », a rapporté le média. Mais les avocats de Roe affirment que la plainte préventive était un acte désespéré visant à intimider et à faire taire son accusateur.

CNN a rapporté que dans une déclaration de son publiciste, Brooks a déclaré qu’il avait déposé une plainte anonyme il y a près d’un mois pour « le bien des familles des deux côtés » et pour dénoncer l’extorsion et la diffamation.

« Au cours des deux derniers mois, j’ai été harcelé sans fin par des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que serait mon avenir si je ne faisais pas un chèque de plusieurs millions de dollars. C’était comme si on me brandissait une arme chargée au visage », a expliqué la star.

« L’argent secret, peu importe le montant ou le montant, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre.

Brooks a ajouté qu’il souhaitait se concentrer sur sa carrière et continuer à jouer de la musique et à faire de « bonnes actions », mais son cœur « se brise » à l’idée que son intégrité soit remise en question.

« Je fais confiance au système, je n’ai pas peur de la vérité et je ne suis pas l’homme qu’ils m’ont décrit », a-t-il conclu.