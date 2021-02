La star de la musique country Trisha Yearwood est actuellement « sous le plus grand soin » à la maison après avoir contracté le COVID-19, selon un communiqué de son mari, Garth Brooks.

Un communiqué de presse du publiciste de Brooks indique que le couple était déjà en quarantaine à la maison après qu’un membre de leur équipe a récemment été testé positif, et que la météo hivernale dans le Tennessee les a empêchés de se faire tester pendant près d’une semaine. Les deux ont maintenant été testés deux fois et Brooks reste négatif.

« Officiellement, elle est diagnostiquée comme » en train de sortir du tunnel « maintenant, » a déclaré Brooks dans le communiqué. « Ce pour quoi je suis extrêmement reconnaissant. »

«Quiconque me connaît sait que mon monde commence et se termine avec Miss Yearwood, alors elle et moi allons traverser cela ensemble. Et quiconque la connaît sait qu’elle est une combattante et qu’elle a tout fait correctement, donc je sais que nous sortirons de l’autre côté de ce truc ensemble.

Le communiqué de presse dit que Yearwood «va bien jusqu’à présent», mais fait face à des symptômes non spécifiés, et Brooks accueille les prières et les pensées des fans.

«Si quelqu’un le demande, c’est ce que vous pouvez faire pour elle. C’est ce que je suis en train de faire. Vivant avec elle, je prends parfois pour acquis qu’elle est l’une des plus grandes voix de toute la musique, donc les effets possibles à long terme sur elle me concernent en tant que mari et fan. Nous sommes très chanceux qu’elle soit actuellement sous les plus grands soins dans la meilleure ville pour soigner et guérir les chanteurs.

Garth Brooks, Trisha Yearwood annoncer une émission en direct aux heures de grande écoute depuis la maison pour divertir les fans en quarantaine

Vers le début de la pandémie, Yearwood et Brooks ont tenté de divertir les fans avec un concert virtuel sur Facebook Live. Les fans étaient tellement impatients de se connecter que le site surchargé s’est écrasé à plusieurs reprises.

Tout au long de la représentation, l’équipe de mari et femme coincés à la maison et occasionnels a donné un concert émouvant et émouvant « Inside Studio G » pour les fans qui regardent de chez eux.

« Nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré Brooks après avoir regardé en larmes Yearwood chanter un « Amazing Grace » résonnant pendant l’émission.

‘Nous sommes tous dans le même bateau’: Garth Brooks et le concert à domicile de Trisha Yearwood plantent Facebook Live

Contributeur: Bryan Alexander