Trisha Yearwood a révélé que son mari, Garth Brooks, « flirtait assez fort » avec elle par SMS avant de fouler le tapis rouge aux ACM Awards la semaine dernière.

« Nous avons envoyé un texto cet après-midi parce que nous n’étions ensemble que juste avant le tapis rouge parce qu’il était très occupé et que tu flirtais avec moi », a plaisanté Yearwood avec Brooks après un E! Un journaliste a posé des questions sur leur mariage de longue durée. « Je dis juste que tu flirtais assez fort. »

L’interprète de « She’s in Love With the Boy » a ajouté que leur relation est « toujours un premier rendez-vous, vous savez ? C’est vraiment le cas ».

Brooks a félicité sa femme lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que leur relation avait duré si longtemps. « Allez, vous voyez pourquoi je suis amoureux d’elle », a-t-il déclaré au point de vente.

LA BLAGUE À TROIS DE DOLLY PARTON, HÔTE D’ACMS, FAIT ROUGIR GARTH BROOKS

Le couple est marié depuis 2005, et elle est une « maman bonus » pour ses trois enfants : Taylor, 30 ans, 29 août, et Allie, 26 ans, issue de son mariage avec Sandy Mahl.

Yearwood a ajouté que leur mariage se résume à « l’amitié, le rire et le respect mutuel, et juste l’amour ».

La semaine dernière, Dolly Parton a plaisanté avec Fox News Digital en disant qu’elle devrait « être gentille » avec Brooks, son co-animateur des ACM Awards, car Yearwood serait là.

Parton a poursuivi : « Je les connais depuis longtemps, ils sont tous les deux merveilleux. Je ne sais pas si elle chante ou non, mais je sais qu’elle est là, alors je vais devoir être gentil. »

Elle a également plaisanté avec Brooks pendant l’émission en disant qu’elle avait entendu dire qu’elle était un « laissez-passer » pour Brooks et Yearwood. Après que Brooks ait appelé Parton le « GOAT » – l’acronyme de « le plus grand de tous les temps » – elle l’a fait rougir en plaisantant qui signifie « Garth a organisé un trio ».

Brooks était rouge sur le visage lorsqu’il a répondu: « Et je pensais que je ne pouvais plus t’aimer. »

En 2021, Yearwood a parlé de leur mariage avec US Weekly, affirmant qu’ils étaient tous les deux « très alphas ».

« Nous sommes tous les deux des personnes très indépendantes qui dirigent nos propres navires », a-t-elle déclaré. « Parfois, lorsque deux personnes conduisent deux gros navires, cela peut être difficile. »

Cependant, elle a déclaré que leur mariage était « meilleur que jamais ».

« J’étais toujours la personne dans les relations quand les choses devenaient difficiles, j’étais vraiment heureuse de simplement renflouer », a-t-elle admis. « J’étais bon dans ce domaine. Donc, dans cette situation, ce n’est pas une option parce que c’est l’amour de ma vie, alors vous vous asseyez et vous en parlez et cela vous améliore lorsque vous arrivez de l’autre côté. »

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport