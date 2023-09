Trisha Stratford est morte: la star australienne de Married At First Sight décède à l’âge de 72 ans alors que des hommages émouvants affluent

La star australienne de MARRIED At First Sight, Trisha Stratford, est décédée à l’âge de 72 ans.

La neuropsychologue clinicienne a joué dans la populaire émission de rencontres depuis sa première apparition sur les écrans de télévision en 2015 jusqu’à son départ en 2020.

Le collègue MAFS de Trisha, son collègue expert original John Aiken, a annoncé sa mort sur Instagram.

« J’ai le cœur brisé et dévasté par le décès de mon amie et chère collègue Trisha », a-t-il écrit à côté de photos de lui avec Trisha.

«Nous avons partagé ensemble sept saisons incroyables de MAFS.

« Elle aimait tout ce qui était néo-zélandais, les relations, les All Blacks, les Black Caps, le vin français et les voyages à travers le monde. Tu vas me manquer, Tish.

« Merci pour tous les souvenirs. »

Channel Nine a déclaré que la chaîne était « profondément attristée » d’apprendre la mort de Trisha.

« Nos plus sincères condoléances et notre plus sincère sympathie vont à sa famille et à ses proches pendant cette période difficile », a déclaré le porte-parole.

La cause du décès de Trisha est inconnue.

L’ancienne experte a annoncé qu’elle quitterait la série en 2020 – et reviendrait de Sydney en Nouvelle-Zélande.

« Après sept saisons de Mariés au premier regard, j’ai décidé de me retirer de la série télévisée pour me concentrer sur mon écriture, mes recherches et ma neuropsychothérapie », avait-elle déclaré à l’époque.

« Le programme fournit une plate-forme pour une conversation continue sur les relations et je souhaite au programme un succès et un espoir continus. avenir les participants trouvent l’amour éternel.

Elle a été remplacée par la sexologue clinicienne Alessandra Rampolla.

Avant son passage au MAFS, Trisha a travaillé pour 60 Minutes comme correspondante de guerre en Somalie et en Bosnie.

Elle laisse derrière elle sa fille Gina et une petite-fille.