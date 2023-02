Trisha Krishnan retrouvera Vijay après 14 ans pour Thalapathy 67, les fans disent “awww ce combo”

L’actrice populaire Trisha Krishnan est prête à retrouver la superstar Thalapathy Vijay après 14 ans pour le prochain long métrage du cinéaste Lokesh Kanagaraj. Les deux acteurs partageaient auparavant l’espace d’écran dans les tubes tamouls Ghilli, Kuruvi, Thirupaachi et Aathi.

Le nouveau projet, actuellement appelé « Thalapathy 67 », marque également une réunion entre Vijay et Kanagaraj après le blockbuster Master de 2021. La bannière de production 7 Screen Studio a partagé la nouvelle de Krishan rejoignant le casting du film. “Après 14 ans, préparez-vous à rencontrer à nouveau le duo sensationnel à l’écran #Thalapathy @actorvijay monsieur – @trishtrashers mam”, a tweeté le studio.





Trisha elle-même a partagé la nouvelle sur Instagram avec une vidéo. L’un de leurs fans a écrit: “Après 14 ans de retour de combo préféré.” Le second a dit : « Welcome Back Mam Le Combo préféré de tous ! # Thalapathy67 va être un grand plaisir pour tous. Le troisième a dit: “Vintage combo pair adhane da.” Le quatrième a dit: “Cette vidéo est le rembobinage de toute mon enfance.” Le quatrième a dit: “Je n’ai jamais demandé une meilleure promo pour Thalaivii.”

Dans un communiqué, Krishnan a déclaré: “Reconnaissant de faire partie de ce projet emblématique mettant en vedette certaines de mes personnes préférées et une équipe extrêmement talentueuse. Des temps passionnants à venir.” Le film mettra également en vedette la star de Bollywood Sanjay Dutt, qui fait ses débuts dans le cinéma tamoul. Les acteurs Arjun Sarja, Mansoor Ali Khan, Priya Anand, Mysskin et Gautham Vasudev Menon complètent le casting.

Anirudh Ravichander, qui a auparavant donné de la musique pour ” Kaththi “, ” Master ” et ” Beast ” de Vijay , est le compositeur de ” Thalapathy 67 “. Le projet, dont le tournage a commencé au début du mois, est produit par SS Lalit Kumar et coproduit par Jagadish Palanisamy.

Les détails de l’intrigue du film ont été gardés secrets. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles le film fait partie de “Lokesh Cinematic Universe” de Kanagaraj, qui comprend également “Kaithi” et “Vikram” dirigés par Karthi, titrés par le vétéran du cinéma Kamal Haasan. (Avec les entrées de PTI)



Lire|Thalapathy Vijay met fin à son mariage avec Sangeetha après 23 ans ? Voici la vérité