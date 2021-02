Trisha Goddard raconte comment elle a été victime de violence raciale lorsqu’elle était enfant par des enfants et son professeur

Trisha Goddard a parlé des abus raciaux dont elle a été victime dans son enfance, notamment de la part d’un instituteur qui lui a dit de «s’endurcir».

L’animatrice de l’émission-débat, âgée de 63 ans, a déclaré que lorsqu’elle avait dénoncé des abus racistes dans son enfance, un enseignant lui avait dit que c’était arrivé parce que « nous ne voulons pas de gens comme vous ici ».

S’exprimant sur les histoires de vie de Piers Morgan, Trisha a déclaré que c’était un événement quotidien qu’elle était victime d’intimidation.

Elle a révélé: « Je suis vraiment bien à mon école primaire en allant aux toilettes. Vous obtenez du papier toilette et vous le fourrez dans votre bouche pour qu’ils ne vous entendent pas pleurer.

« Parce que s’ils t’entendent pleurer pendant qu’ils chantent le n-mot à l’extérieur, alors ça va empirer. »







(Image: Kieron McCarron / REX / Shutterstock)



Trisha a ajouté: « Je me souviens que le pire moment était à la cantine et un garçon – nous avions l’habitude de prendre nos repas sur un plateau – et il allait comme ça avec ses poings (frappe le dessous du plateau en l’air).

« Alors toute la nourriture a volé du plateau et tout le monde a ri. Et j’étais tellement gêné et j’ai tout ramassé et j’ai fait le truc Oliver Twist, je suis retourné chez la dame du dîner.

«J’ai dit ‘Excusez-moi’ et elle a dit ‘Non, vous avez eu’.

« Et tout le monde riait. Alors je me suis levé, je suis sorti en courant et je me suis assis sur une marche et je pleurais et pleurais. »





(Image: Kieron McCarron / REX / Shutterstock)



Trisha a ajouté: « Je devais avoir neuf ou dix ans, pleurer et pleurer. Et je peux voir ce professeur maintenant, cheveux blonds, dents loufoques. Il s’est assis à côté de moi et il a dit: ‘Vous devez comprendre, vous’ Nous devons nous endurcir. Nous, les gens de ce pays, nous ne voulons pas de gens comme vous ici. Donc, si vous voulez rester ici, vous allez devoir vous endurcir ».

«Quand j’avais neuf ans et que mon professeur, qui me regardait me faire frapper, me disait que c’était ma vie.

«Je pensais que j’avais échoué. Je pensais que je n’étais pas assez anglais.

«Je me souviens de ce moment distinct parce que j’ai pensé: » Personne ne veillera sur vous pour le reste de votre vie. Vous êtes en charge de vous « .

« Je ne l’ai jamais dit à mes parents parce que je pensais que je laisserais tomber maman. »







(Image: WireImage)



Trisha a également décrit avoir tenté de se suicider après avoir subi une dépression suite à la naissance de sa fille Billie.

Interrogée par Piers à quel point elle était sérieuse à propos de mettre fin à sa vie, elle a déclaré: « Tout le monde est sérieux. Il n’y a pas de tel appel à l’aide. Tout le monde est sérieux si vous arrivez à ce stade.

«Et pour moi, il s’agissait simplement de ne plus vouloir être ou ressentir cette douleur.

«Ce qui m’a ramené, c’est que mon bébé avait besoin d’allaiter.

«Et il y avait une infirmière appelée Elaine. Et Elaine, si tu regardes ça, tu sais, tu m’as sauvé la vie. Peu importe le psychiatre, cette seule infirmière.

«Les gens parlaient de me retirer mes enfants et cela aurait été la fin.

«Et Elaine a apporté des jouets avec lesquels Billie peut jouer. Elle m’a permis d’être maman et elle a regardé et elle m’a dit que j’étais une bonne maman.

« Et cela m’a rappelé ce que je voulais dire, que je n’étais ni inutile ni désespérée. Toutes les voix dans ma tête qui me disaient que j’étais un échec et cette seule infirmière était celle qui m’a parlé. »

* Les histoires de vie de Piers Morgan auront lieu jeudi à 21 heures sur ITV.

