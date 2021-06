Trisha Goddard dénonce «l’intimidation incessante» du prince Harry et de Meghan Markle à propos du nom de bébé

TRISHA Goddard a critiqué ce qu’elle a appelé le « harcèlement incessant » de Meghan Markle et du prince Harry à cause du nom de leur bébé.

S’exprimant sur Good Morning Britain, la star de la télévision de 63 ans a défendu le couple lors d’un débat sur leur choix du nom Lilibet.

3 Trisha Goddard a aujourd’hui défendu Meghan et Harry contre leurs critiques

Lilbet était le surnom d’enfance de la reine Elizabeth lorsqu’elle était toute petite et qu’elle ne pouvait pas prononcer son propre nom correctement.

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment riposté aux affirmations selon lesquelles ils n’auraient pas demandé la permission de la reine – affirmant qu’elle était le premier membre de la famille à qui ils ont parlé.

Trisha a déclaré aujourd’hui aux hôtes Susanna Reid et Ben Shephard : « Ils ont nommé le bébé Lilbet – ont-ils réellement dit que tout concernait la reine ?

« Je note que Meghan a également une grand-mère qui s’appelle Lilibet. Je ne crois pas un instant qu’ils n’aient pas parlé à la reine.

3 Le couple, vu ici avec son premier enfant Archie, a appelé leur fille Lilibet Crédit : AP

3 Trisha a dit: « Excusez mon français mais c’est sacrément implacable » Crédit : Rex

« Il est bien connu que Harry et la reine ont une relation très étroite. Il s’agit de douleur.

« Excusez mon français mais c’est sacrément implacable. C’est de l’intimidation maintenant.

« Ils peuvent aussi ne pas faire les choix les plus sages et si les gens disent qu’ils restent immobiles et ne disent rien, rien ne se passera. Eh bien, oui, ce sera le cas.

« Les références professionnelles d’Harry sont d’être Harry le royal et de parler de santé mentale. De toute façon, ils ne peuvent rien faire de bien.

« Peu importe qu’ils disent quelque chose ou non, il s’agit de douleur, mais il s’agit d’intimidation continue et implacable. »

Le couple a accueilli son deuxième enfant plus tôt ce mois-ci et l’a nommée Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.

Une source proche du couple a insisté sur le fait que Harry avait discuté du nom de sa fille avec sa grand-mère et ne l’aurait pas utilisé si elle n’avait pas été favorable.

Trisha est apparue lors d’un débat sur GMB où l’auteur Isabel Oakeshott a déclaré qu’elle pensait que le couple devrait « se taire un peu ».

Trisha a répondu en disant que Harry et Meghan « ne peuvent rien faire de bien ».