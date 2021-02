Trisha Goddard craignait d’avoir donné le VIH à sa fille après la bataille secrète du premier mari

Trisha Goddard a révélé le moment angoissant qu’elle craignait d’avoir donné le VIH à sa petite fille.

La présentatrice, 63 ans, a découvert que son premier mari combattait secrètement le virus alors qu’elle assistait à ses funérailles.

Le politicien australien Robert Nesdale est décédé en 1989 – quelques semaines seulement après que Trisha ait accueilli sa fille Billie avec son deuxième mari, Mark Grieve.

Trisha a décrit comment elle était devenue « froide et engourdie de peur » lorsqu’elle a finalement découvert la vérité sur la mort de Robert.

S’ouvrant sur sa longue attente pour savoir si elle était également porteuse du VIH et l’avait transmise sans le savoir à son enfant, la reine du chat a admis: «Je ne sais pas comment j’ai pu m’en sortir.







«J’étais la femme de Robert et pourtant je ne savais pas qu’il avait le sida», a-t-elle déclaré au Sun.

Trisha a admis qu’elle n’avait aucune idée que Robert était secrètement gay ou qu’il était mort du sida et non du lymphome qu’il lui avait dit qu’il combattait jusqu’à sa mort.

Après avoir été confrontée à la vérité, Trisha a déclaré qu’elle n’avait pas perdu de temps à se réserver pour un test, craignant pour sa fille Billie.







La mère a déclaré que l’idée que son nouveau-né se fasse prendre du sang était « horrible », mais les médecins lui ont dit que ce ne serait pas nécessaire, car si elle était testée positive et allaitait, sa fille aurait le virus.

« Je n’oublierai jamais cette terrible sensation, que j’aurais pu transmettre la maladie par mon lait. C’était votre pire cauchemar », se souvient Trisha. « Quand j’ai découvert que j’avais été testé négatif, je me suis effondré et j’ai pleuré. »

L’ancienne journaliste Trisha a déclaré qu’elle était « hantée » par le souvenir des images déchirantes de bébés couchés dans leur lit avec le VIH dont elle avait été témoin au cours de sa carrière.

«Je savais à quoi cela ressemblait, donc j’étais pétrifiée», a-t-elle déclaré. « Quand j’ai découvert que j’allais bien, le soulagement était immense. »

Trisha a rencontré Robert sur un vol de Bahreïn à Sydney en 1985 alors qu’elle travaillait comme hôtesse de l’air Gulf.

Robert était alors le chef des Young Liberals d’Australie et Trisha l’a entendu se plaindre au personnel de cabine d’avoir été rétrogradé de la première classe à la classe économique à la suite d’une surréservation.







Trisha, qui venait de décrocher un stage avec la BBC, a dû s’asseoir à côté de lui et le couple a commencé à parler et a immédiatement réussi.

Dans les semaines qui ont suivi, Robert l’a bombardée de lettres d’amour et a proposé quelques mois plus tard.

Malgré l’apparente romance tourbillonnante, Trisha a déclaré qu’elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n’allait pas et qu’elle savait qu’elle n’était pas amoureuse, décrivant leur vie sexuelle comme « diabolique ».

La star de l’émission de chat s’est qualifiée de « vache idiote » pour avoir traversé le mariage, mais a dit qu’elle pensait que Robert prendrait sa place.

Le mariage était terminé dans un an.







Trisha a ensuite trouvé l’amour avec le producteur de télévision Mark Grieve, avec qui elle partage deux filles.

Le couple s’est marié en 1993 et ​​s’est séparé six ans plus tard.

Trisha se maria une troisième fois avec Peter Gianfrancesco. Ils se sont séparés secrètement en 2017 après 20 ans de mariage.

La présentatrice a parlé des hauts et des bas de sa vie personnelle avant son apparition dans les histoires de vie de Piers Morgan ce jeudi.