Trisha Das, réalisatrice de documentaires primée à l’échelle nationale et sœur de Vir Das, révèle qu’elle a été « harcelée sexuellement » à plusieurs reprises | Nouvelles des gens

Mumbai : La réalisatrice et auteure de documentaires lauréate d’un prix national Trisha Das dit qu’à ses débuts, même elle a été harcelée sexuellement sur son lieu de travail et qu’au cours des cinq dernières années, un changement progressif s’est produit avec la permission de #MeToo.

Elle partage également son intérêt pour l’adaptation à l’écran de son dernier livre « Misters Kuru : A Return to Mahabharata ».

Trisha a déclaré à l’IANS : « En tant que féministe, depuis le moment où j’ai écrit mon premier livre ‘Ms Draupadi Kuru: After the Pandavas’ (en 2016) a publié, jusqu’à présent, l’un des plus grands changements qui se sont produits et qui a changé le La conversation sur l’égalité des sexes, l’injustice dans la société et sur le lieu de travail basée sur la politique de genre est le mouvement #MeToo.

« À l’époque où je travaillais comme réalisatrice de documentaires, j’ai été harcelée sexuellement à plusieurs reprises. Mais c’était une pratique assez courante sur le lieu de travail et les femmes cherchaient d’autres femmes pour se réconforter et se protéger mutuellement.

« Il n’y avait pas de médias sociaux où quelqu’un peut partager son histoire, donc il n’y avait pas de responsabilité non plus. Rester silencieux après avoir été confronté à un tel harcèlement était également courant… les hommes n’avaient aucune crainte de représailles. Les médias sociaux et la conversation constante autour du harcèlement sexuel sur le lieu de travail , et le mouvement #MeToo a créé l’élan. »

Elle ajoute : « Bien qu’il donne du pouvoir aux femmes, j’espère que ce mouvement ne sera pas politisé. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas partagé ouvertement son histoire de #MeToo et Trisha a répondu : « Ces hommes n’étaient pas connus, je ne suis en contact avec aucun d’entre eux, je ne sais même pas où ils sont maintenant ! À l’époque, nous n’étions pas sur réseaux sociaux ou sur WhatsApp que je pourrais retrouver.

« Cela dit, je suis heureux de voir comment la situation a changé maintenant. Si les hommes ont changé leur comportement en sachant qu’il y a une répercussion possible, même s’il y a un changement de pensées à cause de cette peur, c’est bien; cela réduit la quantité de harcèlement sexuel en premier lieu. C’est aussi bien ! »

Ses livres `Ms Draupadi Kuru: After the Pandavas`, `Kama`s Last Sutra`, `Misters Kuru: A Return to Mahabharata` sont une œuvre fictive réinventée basée sur notre mythologie. Considérant que toutes ces histoires ont un potentiel d’adaptation à l’écran, il semble que Trisha joue également avec l’idée de la même chose.

« Honnêtement, même moi, je parle également à certains réalisateurs de films et de séries, pour l’adaptation à l’écran, qu’il s’agisse de séries ou de films Web de mon livre. Mais c’est à un niveau tellement prématuré que je ne peux pas vraiment en parler longuement. Je pourrais Je ne réalise pas le film/l’émission, mais j’écrirai le scénario. Je pense que, en particulier, `Misters Kuru: A Return to Mahabharata` a des personnages amusants et divertissants, ce qui peut en faire un bon film à l’écran. »