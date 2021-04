Le magistrat et collectionneur du district de West Tripura, Shailesh Kumar Yadav, qui a dirigé les raids dans les deux salles de mariage à Agartala, s’est excusé mardi pour avoir perturbé la cérémonie de mariage après qu’une vidéo des raids soit devenue virale.

«Si quelqu’un a été blessé à cause de mon action, je m’en excuse. J’ai fait cela dans l’intérêt plus large de la société et du peuple. J’ai pris des mesures strictes pour donner un message à la population pour qu’elle maintienne le SOP du gouvernement », a déclaré Yadav à une télévision locale mardi soir.

Pas moins de 31 personnes, dont 19 femmes, ont été détenues d’un mariage à Tripura pour avoir enfreint le couvre-feu nocturne et d’autres procédures opérationnelles standard (SOP) appliquées pour freiner la propagation de Covid. Dans une vidéo, on peut le voir se comporter de manière autoritaire et ordonner des arrestations lors d’une cérémonie de mariage.

Cependant, lors d’un autre raid lors d’une fête de mariage dans la ville, aucune retenue n’a été effectuée.

Les responsables ont déclaré que le ministre en chef de Tripura, Biplab Kumar Deb, avait demandé au secrétaire en chef Manoj Kumar de soumettre un rapport sur les actions du SM face à la tenue des cérémonies de mariage défiant le couvre-feu nocturne et les SOP.

Le secrétaire en chef de Tripura plus tôt dans une ordonnance la semaine dernière, a imposé un couvre-feu de nuit dans la zone de la société municipale d’Agartala de 22 heures à 5 heures du matin à partir du 22 avril.

L’ordre dit que dans les espaces fermés, un maximum de 50 pour cent de la capacité des sièges ou de la salle devrait être autorisé pour tout rassemblement social, culturel, de divertissement ou politique avec un plafond de 100 personnes tandis que dans des espaces ouverts, un nombre plus élevé peut être autorisé en fonction sur la taille du terrain avec un plafond de 200 personnes.

Les responsables du district et de la police ont déclaré qu’après avoir obtenu des informations sur la violation des règlements du couvre-feu nocturne et des SOP, le magistrat et collectionneur du district de West Tripura, Shailesh Kumar Yadav, a fait une descente dans deux salles de mariage de la ville où un grand nombre de personnes comprenant des hommes, des femmes et des enfants. a assisté aux mariages tard dans la nuit de lundi.

Sur les instructions du DM, la police a arrêté 31 personnes, dont 19 femmes, pour avoir enfreint les ordres du gouvernement, tandis que de nombreuses autres se sont échappées lorsque la police a eu recours à une légère lathicharge.

Cependant, les 31 personnes ont ensuite été libérées du poste de police d’Agartala Ouest.

Yadav a déclaré aux médias qu’une section de policiers qui travaillaient main dans la main avec les mariages ont autorisé la tenue des cérémonies en violant de manière flagrante les ordres du gouvernement.

«Toutes ces personnes sont très instruites mais elles n’ont pas suivi les normes au milieu de l’augmentation alarmante des cas de coronavirus. Par contre, ces mêmes personnes accuseront le gouvernement de ne rien faire. Je suggère également de suspendre l’officier en charge du poste de police d’Agartala Ouest », a déclaré l’officier de l’IAS.

Pendant ce temps, de nombreuses personnes, y compris deux députés au pouvoir du parti Bharatiya Janata, ont accusé le DM d’être autoritaire dans l’exécution des ordres du gouvernement.

« Le DM a physiquement harcelé et maltraité les prêtres lors de la cérémonie de mariage, le marié et d’autres », a déclaré le législateur du BJP Sushant Chowdhury sur ses publications sur les réseaux sociaux.

(Avec les contributions d’IANS)

