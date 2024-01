Triptyque enveloppe le gratte-ciel Onze22 au Brésil de grands gratte-ciel

Le studio d’architecture franco-brésilien Triptyque a réalisé une tour résidentielle de 85 mètres de haut à São Paulo qui offre à ses occupants une vie intérieure-extérieure.

Le bâtiment de 24 étages fait partie du développement Onze22, qui comprend une structure adjacente plus petite. Dans la tour résidentielle, des balcons enveloppent le bâtiment sur trois côtés, permettant aux appartements de s’étendre à l’extérieur.

Triptyque visait à offrir “une fluidité totale entre l’extérieur et l’intérieur”, une qualité qui n’est pas typique des immeubles de grande hauteur.

Pour ce faire, il a combiné des vitrages allant du sol au plafond avec des plaques de sol en béton qui dépassent du volume du bâtiment.

Cela signifie que les appartements peuvent être complètement ouverts sur au moins un côté, permettant aux espaces de vie de fusionner avec des balcons couverts d’une largeur allant de sept à 22 mètres.

Les balcons sont entrecoupés de plusieurs écrans d’ombrage verticaux semi-opaques et certains de ces balcons intègrent des plantations le long des bords.

“Chaque point du balcon vous invite à observer São Paulo, offrant des vues infinies et, dans les coins, la possibilité de laisser aller votre regard dans des directions différentes”, a déclaré Gui Sibaud, co-fondateur de Triptyque.

Onze22 est le quatrième projet que le studio basé à Paris et São Paulo a conçu pour un promoteur immobilier brésilien Idée!Zarvos.

Connu pour son approche innovante, le promoteur travaille souvent avec des architectes de renom. Les projets précédents incluent le bâtiment 360º conçu par Isay Weinfeld et Ourânia conçue par Studio MK27.

Ce projet est situé à Vila Madalena, un quartier bohème et aisé de l’ouest de São Paulo.

Il propose 243 logements, dont 88 studios dans le plus petit des deux blocs et un mélange d’appartements d’une et deux chambres dans la tour de 85 mètres.

L’ensemble du bâtiment dégage une impression de légèreté visuelle, grâce aux fines plaques de sol en béton. Ceux-ci sont soutenus par des colonnes en béton qui s’étendent à travers la structure de haut en bas, devenant des pilotis là où elles rencontrent le sol.

“Les Pilotis permettent une transition douce et diffuse entre le public – la rue – et le privé”, ajoute Olivier Raffaëlli, co-fondateur de Triptyque.

Les deux blocs sont reliés par un podium de quatre étages, bien que l’échelle du plus petit bloc soit en grande partie cachée car il est partiellement enfoncé dans le terrain en pente.

Un projet paysager réalisé par un architecte de jardin Rodrigo Oliveira entoure la base du bâtiment dans une verdure tropicale.

L’objectif était qu’il “émerge d’une ceinture verte comme s’il s’agissait d’un arbre vivant dominant”, selon Triptyque.

Triptyque est responsable de nombreux bâtiments à São Paulo, avec d’autres exemples notables, notamment le centre culturel Red Bull Station et les studios de création Leitão 653.

D’autres ajouts récents à l’horizon de São Paulo incluent le gratte-ciel Platina 220, qui est récemment devenu le plus haut bâtiment de la ville brésilienne, et la tour résidentielle MN15 Ibirapuera.

La photographie est de Maíra Acayaba et Edu Castello.

Crédits du projet

Client: Idée!Zarvos

Architecture: Architecture triptyque

Projet de groupe: Gui Sibaud, Olivier Raffaëlli, Carol Bueno, Greg Bousquet, João Vieira, Renata Cupini, Julio Prieto, Larissa Higa, Victor Hertel, Marina Olivi, Natália Shiroma

Aménagement paysager: Rodrigo Oliveira